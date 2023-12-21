Hedefi 12'den vurdular

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği ‘Engelsiz Dart Turnuvası’nda özel ihtiyaç sahibi bireyler hem yarıştı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi toplumda farkındalık oluşturacak çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Dart Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyona Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, özel ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileleri katıldı. Çekişmeli geçen maçlar sonucunda, turnuvaya katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Turnuva’nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Spordan kültüre kadar hayatın her alanında engelli bireylerin yer almasına önem verdiklerini ifade eden Yıldız, “Özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin topluma kazandırılmasını, onların kendilerine olan özgüvenlerinin yükselmesini sağlamak ve fırsat eşitliklerinden faydalanabilmeleri adına bir organizasyon gerçekleştirdik. Bursalı özel ihtiyaç sahibi dart sporcularımızın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler aldığını biliyoruz. Bu imkanı oluşturan, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Bursa Temsilcisi Nihat Demir de Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen bu organizasyona katılımının her yıl artmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Bursa’nın dart konusunda Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Demir, “Güzel organizasyon oluyor. Katılanların hepsi, bedensel ve fiziksel engelli sporcularımız. Engel grubu ayırmadan hep beraber oynuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Engelleri aşmak adına hep birlikte çalışıyoruz“ ifadelerini kullandı.

Ailelerin de izlediği yarışmada hedefi 12’den vurmak için mücadele eden engelliler, sporun engel tanımadığını gözler önüne serdi.