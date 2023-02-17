Heiko Vogel: 'Fırsatları değerlendiremeyince Trabzonspor bizi cezalandırdı'

Basel Sportif Direktör Heiko Vogel, Trabzonspor maçının ardından, "İlk yarıda bir iki fırsat yakaladık ama olmadı. Olmayınca da Trabzonspor bizi cezalandırdı" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Basel, deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Basel Sportif Direktör Heiko Vogel, “Futbolun aslında sadece 90 dakika içerisinde olmadı. Bunun tabii çevresel etkileri de oldu. Tabii konsantrasyon anlamında da her iki takım açısından da herhangi bir tamamen konsantre bir maç olmadığına dolayı genel anlamda oynadık ve bitti. Trabzonspor zaten bu sene Avrupa Ligi’nden beri iç sahada oynadığı bütün maçları kazanmakla berber zaten iç sahada ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bunun da zaten bilincindeydik. İlk yarıda bir iki fırsat yakaladık ama olmadı. Olmayınca da Trabzonspor bizi cezalandırdı. Biz de buradan mağlup ayrılıyoruz. Mağlubiyet iyi bir sonuç değil, bunu önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz. Tamamen burada oyuncu bazında bakmayalım ama taktiksel anlamda bu oyuncularla başlamamayı tercih ettim. Herhangi bir şekilde başka bir amacım yoktu” ifadelerini kullandı.