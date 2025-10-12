Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı

Bursa’da bir restoranda boğazına yemek kaçan kadın yaşamla ölüm arasında gidip geldi, yakınındaki çalışan yardımına koştu heimlich manevrası ile hayatını kurtardı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan br restoranda nefes borusuna yemek kaçan kadın ne yapacağını bilemedi,

arkadaşı tarafından kurtarılmaya çalışırken yakınında duran restoranda Hakan Usta olarak bilinen adam yardıma koştu, hızlı bir şekilde heimlich manevrası uygulayan adam uğraşları sonucu kadını kurtardı.

Bilgisi ile kadının hayatını kurtaran adam, heimlich manevrası gibi hayati önem taşıyan bilgilerin ne kadar işe yaradığını ve herkesin bilmesi gerektiğini bir kez daha insanlara gösterdi.