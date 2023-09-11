Hekim adayları beyaz önlüklerini giydi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ne bu yıl başlayan öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

BUÜ Tıp Fakültesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla 14. kez Beyaz Önlük Töreni düzenledi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, diğer fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yarım asırlık tecrübe

Açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 50 yıla yakın bir süredir akademik faaliyette bulunduğuna işaret etti. YÖKAK tarafından akredite edildiklerini ve Araştırma Üniversitesi vasfına sahip olduklarını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, "Türk Standartları Enstitüsü Kalite Belgesi’ne sahibiz. Üniversitemizin yanı sıra Tıp Fakültemiz de aynı nitelikli geçmişe sahiptir. Köklü bir akademik ve bilimsel bilgi birikimimiz var. Fakültemizin çok sayıda ulusal ve uluslararası akreditasyon belgesi bulunmaktadır. Anne babaların bugün gurur günü. Yıllarca büyük emekler sarf ederek yetiştirdikleri ve doktor olmalarını istedikleri evlatlarını bizlere teslim ediyorlar. Bizler de onları en iyi şekilde yetiştireceğimizi, iyi birer hekim ve iyi birer insan olarak yetiştireceğimizi taahhüt ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefleriniz için çok çalışın"

Öğrencilerin, 6 yıl sonra tıp fakültesinden genç ve donanımlı hekimler olarak ayrılacaklarının altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kırıştıoğlu, “Beyaz önlüğü taşımak zordur. Bunun için gençlerimizin çok çalışması gerekiyor. Aileleri, kıymetli gençler yetiştirdikleri için tebrik ediyoruz. Gençlerimizi de üniversite sınavlarında başarılı oldukları ve üniversitemizi tercih ettikleri için kutluyorum. Ancak burayı kazanmak son hedef olmamalı. Asıl hedef, mesleğin zirvesine çıkmak olmalıdır. Her alanda başarıyı yakalamayı hedefleyin. Aranızdan dünyaca ünlü doktorlar çıkmasını arzu ediyoruz. Üniversitemizi yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmenizi istiyoruz. Ailelerinize ve hocalarınıza vefalı olmanızı istiyoruz. En önemlisi de geleceğe umutla bakmanızı istiyoruz. Üniversitemize ve fakültemize hoş geldiniz. Başarılarınız daim olsun” dedi.

"Hekimlik sanatı, usta-çırak ilişkisidir"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise 53 yıldır eğitim-öğretime devam ettiklerinin altını çizdi. Donanımlı bir fakülte olduklarını kaydeden Coşkun, "UTEAK tarafından akredite edilmiş bir fakülteyiz. Ulusal ve uluslararası yeterliliklere sahibiz. Akreditasyon ve kalite çalışmalarını önceliklerimiz arasına aldık. Araştırma Üniversitesi olarak Ar-Ge’ye de büyük bir önem veriyoruz. Eğitim süreçleri boyunca araştırma faaliyetlerinin içinde yer almak isteyen öğrencilerimize kapılarımız her zaman açık olacak. Öğrencilerimiz, 6 yıl boyunca alanında uzman öğretim üyelerinden kıymetli dersler alacak. Hekimlik sanatı, usta-çırak ilişkisidir. Öğrencilerimiz, derslerin yanı sıra hocalarıyla geçirecekleri vakitte bu mesleğin inceliklerini de öğrenebilecekler" şeklinde konuştu.

"Bir hastanızın mutluluğu dünyalara bedel olacak"

Tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerin; nazik olmak, sorunları çözmeye çalışmak, alim olmak, yeni fikirlere saygı duymak ve yenilgilerden dersler çıkarmak gibi önemli insani değerlere sahip olacaklarının altını çizen Dekan Coşkun, "Burada, ömür boyu sürecek arkadaşlıklar edineceksiniz. İnsanlığın refahı için büyük değişikliklerin yaşandığı bu dönemde doktorların becerileri ve yetenekleri büyük bir önem taşıyor. Karşılaşacağınız stres ve zorluklarla başa çıkabilmeyi öğreneceksiniz. Hekimlik zor meslektir. Daha doğrusu, meslekten öte bir yaşam biçimidir. Hastalarınızın iyiliği hayatınız boyunca her şeyin önünde olacaktır. Emin olun karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bir hastanızın mutluluğu dünyaya bedel olacaktır. Öğrenciliğiniz boyunca kendinizi hekimlik mesleğine hazırlayacaksınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Her birinize başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz" diye konuştu.

İlk ders Prof. Dr. Emin Kansu’dan

Açılış konuşmalarının ardından tıp dünyasının önde gelen akademisyenlerinden biri olan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, yeni öğrencilere ilk dersi vermek için sahneye çıktı. "Akademik Mikroçevre" isimli kısa bir sunum da yapan Prof. Dr. Emin Kansu, "Çok güzel bir ortamdayım. Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 7. kez geliyorum. Sevdiğim bir üniversite ve sevdiğim bir kampüste bulunuyorum. Ancak bu kez Dekanımızın davetiyle ilk dersi vermek için gelme şerefine nail oldum. Öğrencilerimize ilk dersi verecek olmak benim için çok kıymetli. Ailelerin de ilgisi ve katılımını görünce ayrıca mutlu oldum. Kendi öğrenciliğimi düşündüm. 47 yıllık tam zamanlı üniversite hizmetinde akademik mikroçevre konusu beni her zaman etkilemiştir. Öğrencilerimiz de bu konuda düşünmeli ve nerede olduklarının bilinciyle eğitimlerini sürdürmeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Derece ile girenler ödüllendirildi

Etkinliğin son kısmında yerleştirme sonuçlarına göre Tıp Fakültesini derece ile kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Üniversite yönetimi ve öğretim üyeleri tarafından birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesinin ardından okunan beyaz önlük andıyla birlikte program sona erdi.