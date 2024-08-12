HEKİMSEN'den ek ödeme uyarısı: 'Kanunlara uyulmazsa ceza davası yolda'

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, hekimlerin ek ödemelerinin azaltılamayacağını vurgulayarak, üniversitelerdeki haksız uygulamalara karşı uyarıda bulundu. Kurban, "Ek ödeme on binlerce hekimi ilgilendiren bir durum. Ek ödeme ile ilgili bazı üniversitelere dilekçe verdik ancak herkesin bireysel olarak ayrı ayrı dilekçe vermesi gerekiyor. Eğer uygulamaya geçilmezse hukuk birimiz bu konuda dava açıyor ama artık idari dava değil, ceza davası açılabilir. Lütfen bu konuda artık kanun neyse herkes uysun" dedi.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, hekimlerin sorunlarını dile getirerek, kanunların uygulanması için dava süreci başlattıklarını dile getirdi. 2 yıl önce açtıkları dava neticesinde Danıştay’ın ek ödeme yönetmeliği ile ilgili birçok maddenin iptal edildiğini ifade eden Kurban, herhangi bir disiplin cezası veya eylem dolayısıyla ceza almış olan hekimin ek ödemelerin artık azaltılamayacağını hatırlattı. Kurban, üniversitelerde çalışan hekimlerin kamuda çalışanlardan az ek ödeme alamayacağına yönelik yönetmelik olduğunu ancak bunun hala uygulanmadığını dile getirdi. Ayrıca Kurban, kamu hastanelerinde çalışan hizmetlilerin, gece nöbetlerinde hekimlerden daha fazla mesai ücreti aldığını dikkat çekerek, durumun adaletsiz olduğunu belirtti.

"Hekimlerin alacağı ek ödeme azaltılamayacak"

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, "Kamuoyunda ceza yasası olarak tanımlanmış, aslında yönetmelik olan kamu hastanelerinde çalışan uzman hekimlerin ek ödeme yönetmeliği ile ilgili birçok madde bizim 2 yıl önce açtığımız dava neticesinde Danıştay’da iptal edildi. Bunun sonuçlarında neler gelişecek? Birincisi; ek ödemede bakanlığın uygulayacağı hekimlere dağıtılacak miktarın değiştiren sıfırla bir arasında gelişen katsayı iptal edildi. Bu şekilde hekimlerin alacağı ek ödeme azaltılamayacak. İkincisi; herhangi bir disiplin cezası almış hekimlerimizin uygulanan ek ödeme kesintisi sorunu da kalkmış oluyor. Bunu özetlemek gerekirse herhangi bir disiplin cezası veya eylem dolayısıyla ceza almış olan herhangi hekimin maaşının yaklaşık ek ödeme bölümü yüzde 60’ı kesilebiliyordu" dedi.

"Hekimlik Yasa Tasarısı kabul edilinceye kadar çalışacağız"

Danıştay kararı ile artık alınan herhangi bir ceza sebebiyle ek ödemede kesinti yapılamayacağını dile getiren Kurban, "Düşünün siz bir ceza alıyorsunuz ve maaşınızın yüzde 60’sını kaybediyorsunuz. Bunun önüne geçilmiş oldu. Bununla birlikte bu yasa içerisinde bulunan birçok katsayı ve kesintiye sebep olabilecek her şeyde bundan sonra artık bizim mücadelemiz kapsamına girecek. Bu konuda da Hekimlik Yasa Tasarısı kabul edilinceye kadar HEKİMSEN Sendikası ve bütün STK’lar omuz omuza verip adaletli, hakkaniyetli sağlık sisteminin kurulması için Türkiye’de çalışacaklardır" şeklinde konuştu.

"Üniversitede çalışan hekimler, kamuda çalışanlardan daha az maaş alamaz"

Kurban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YÖK bünyesinde çalışan uzman hekimlerin, asistanların; kamuda çalışanlardan daha az kazanamayacağı konusunda madde vardı. Bu çok eskiden beri olan ve bilgimiz dahilinde bir şeydi. Fakat ek ödeme yönetmeliği değiştirildikten sonra kamuda çalışanlar nispeten daha iyi ek ödeme alırken, aslına bakarsanız maaş alırken üniversitelerde çalışanlar ise buna karşılık bir şey alamadı. Şöyle düşünün. Birisi ek ödeme olarak 25 bin TL alabilirken, diğeri 2 bin lira alıyor. Yani böyle bir fark var. Dolayısıyla üniversitede çalışanlar ek ödeme yönetmeliğinden istifade edemediler ve çok ciddi gelir kaybına uğradılar, geçinemez hale geldiler. Bu madde de açılan dava sonucu iptal edildi. Şu an için uygulanması gereken bir şey var o da şu; bütün üniversitelerde buna çok özen gösterilmesi gerekiyor. Bir uygulamayla kamuda çalışanlardan daha az maaş hekimlerine veremezler. İşte bunu yapanlar yönetmeliklere karşı bir suç işler ve görevini yerine getirmediği için disiplin cezası alır. Ama yasaya karşı görev yerine getirilmezse hapis cezası alınır. İşte bu bağlamda yönetici hocalarımızın üniversitelerde artık ceza davasıyla yargılanmaları bile söz konusu olabilir. Artık lütfen bu konuda YÖK’ümüz ve üniversiteler keza hükümetimiz de uygun bir politika geliştirip bu haksızlığın da önüne geçsin"

"Maaşı ek ödemeyle verilen bir kesimin ek ödemesini vermeyerek geçinemez hale getiriyorsunuz"

"Yasaları biz yapmıyoruz, esas itibariyle bu meclis tarafından yapılıyor" diyen Kurban, "Bunda en ağırlık olarak etkin olanlar da hükümet partimiz ve bağlı partiler. Yasayı yapan kendileri olmalarına rağmen bakanlıklar bunu uygulayamıyor ve yönetmeliklerle yasaya zıt hükümler ortaya çıkarıyor, bu da sistemi, dengeleri bozuyor ve huzursuzluk meydana getiriyor. Bu da kaos sebebidir. Maaşı ek ödemeyle verilen bir kesimin ek ödemesini vermeyerek geçinemez hale getiriyorsunuz. Bu haksızlık ve yanlışlık dolayısıyla da maalesef bu sistem bugünlere kadar devam etti. Meslektaşlarımın HEKİMSEN hukuk birimine başvurup dilekçe hazırlatıp bu dilekçeyi kurumlarına vermeleri gerekiyor. 60 gün geriye yönelik olarak da ek ödemelerini de alma şansları var" dedi.

"Sistemin mantıklı, rasyonel şekilde düzenlenmesi gerekiyor"

Adil Kurban, tıp fakültesi bulunan üniversitelerde gelirlerin de değişkenlik gösterdiğine dikkat çekerek, "Maalesef genel görüş şöyle oluyor: ’Bu geliri ek ödeme olarak aramızda paylaşacağız’ diyorlar bütün hocalar, çalışanlar. Bu durumda da tıp fakültesinde çalışan hekimlere bir şey kalmıyor ama buna mukabil tıp fakültesi olmayan üniversiteler de var. Bu durumda onlara karşı haksızlık oluyor. Sistemin mantıklı, rasyonel şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bunun yapılmaması durumunda da bilin ki sağlıkta huzur olmaz" diye konuştu.

"Hekimler ek ödeme alamaz hale gelince geçinemez hale geliyor"

Ek ödeme ile ilgili hekimler tarafından kendilerine bildirimler geldiğini söyleyen Kurban, "Ek ödeme onbinlerce hekimi ilgilendiren bir durum. Ek ödeme ile ilgili bazı üniversitelere dilekçe verdik ancak herkesin bireysel olarak ayrı ayrı dilekçe vermesi gerekiyor. Buna mukabilde eğer uygulamaya geçilmezse hukuk birimiz bu konuda idari dava açıyor. Ama artık idari dava değil, ceza davası açılabilir. Lütfen bu konuda artık kanun neyse herkes uysun. Üniversitede çalışan bir hekim kamuda çalışandan ayda 20 binden fazla az alabiliyor. Çok ciddi miktar. Bu insanların aldığı ek ödeme bütün gelirlerin yüzde 60-70’i. Dolayısıyla da hekimler ek ödeme alamaz hale gelince geçinemez hale geliyor" şeklinde konuştu.

"Kamu hastanelerinde çalışan hizmetlilerimiz gece nöbetlerinde hekimlerden daha fazla para alıyor"

Çok şaşırtılacak derecede bazı uygulamalar olduğunu aktaran Kurban, "Örneğin kamu hastanelerinde çalışan hizmetlilerimiz gece nöbetlerinde hekimlerden daha fazla para alıyor. Ben hiç kimsenin yaptığı işi aşağılamıyorum, haddim ve hakkım değil. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama işin esasını yapan hekim ve hemşireyken kusura bakmayın gece nöbetinde hekim 100 lira alırken hizmetlimiz 300 lira alıyor. Pardon bu kabul edilebilir bir şey mi? Bir uygulama yapılacaksa adaletsiz şekilde başlayamaz" ifadelerini kullandı.