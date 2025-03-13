HEKİMSEN'den eylem kararı

HEKİMSEN, diş hekimlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 14 Mart’ta eylem düzenleyecek. Eylem kapsamında diş hekimleri yarın iş bırakacak.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, diş hekimlerinin yaşadığı sorunları açıklayarak, bu problemleri çözüme kavuşturmak amacıyla 14 Mart’ta eylem düzenleyeceklerini açıkladı. Kurban, "HEKİMSEN, 14 Mart’ta diş hekimleri için bir eylem açıklamıştır. Maksadımız şudur, ideal bir sağlık sistemi oluşturmak için yetkilileri uyarmaktır. Zaten Sendika olarak başkaca bir faaliyet yapamıyoruz ancak eylem yaparak sesimizi duyurabiliyoruz. Gerçi son zamanlarda Bakanlığımız ile direkt görüşmeler oldu ancak bunlardan yeterli faydayı alamadık" dedi.

"Yalnız başına çalışmanın zorluğunu yaşıyorlar"

Diş hekimlerinin sorunlarına değinen Kurban, "Esas itibariyle diş hekimlerimiz vardiya nöbetlerinden, hafta sonu çalıştırmalarından, nöbet dışı çalıştırmalardan rahatsızdır. Bununla birlikte diş hekimlerimiz çalıştıkları yerde yardımcı sağlık personeli ile çalışamıyor. Yanında birisi yok ki, onlara destek olsun. Dolayısıyla, yalnız başına çalışmanın zorluğunu yaşıyorlar. Ayrıca, MHRS randevularıyla ilgili o kadar sıkı aralıklar var ki, her iki hasta arasında. Dolayısıyla hastalara kaliteli hizmet verilemiyor. Hastalara dolgu ve çekme dışında 10 dakikada yapabileceğiniz başka bir şey yok. Yapamazsınız. Başka bir tedavi de veremiyorsunuz" diye konuştu.

"Maalesef kalite düşüklüğü var"

Adil Kurban, diş hekimlerinin kaliteli hizmet veremediğine de dikkat çekerek, "Diş hekimlerimizin en önemli sorunlarından biri de kaliteli hizmet verememek. Nasıl yani? İhalelerle alınan malzemelerde maalesef kalite düşüklüğü var. Çok ciddi bir kalite düşüklüğü var. Biz bu kalitesizliğin önüne geçemedik. Aslında mevzuatla mümkün olabilir ama henüz yapılamadı. Örneğin diş hekimi bir protez yapıyor ancak bu hastanın ağzına uyamayabiliyor. Bu protez İstanbul’a gönderiliyor, bakımdan geçiyor, yeniden hekime gönderiliyor. Bu gibi sebeplerle istenilen şekilde yapılamayan protez hastayı da memnun etmiyor, hekimi de. Diş hekimlerimiz sanatlarını icra edemiyorlar. Bunu duyurmak için 14 Mart’ta eylem yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"Güvenlik personelinin hastanede istihdam edilmesinin çok da bir anlamı yok"

HEKİMSEN’in çalışmalarını da anlatan Uzm. Dr. Adil Kurban, "Biz Sendika olarak ilk kez sağlıkta şiddete karşı eylem yapan sendikayız. Her şiddet olayında, ya oradaki kurumda veya bütün ilde eylem yaptık. Bu şekilde sesimizi duyurduk. Bundan birkaç gün önce de Niğde’de bir beyin cerrahı arkadaşımıza hastası tarafından saldırıda bulunuldu ve çok yerinden bıçaklandı. Bu tür olaya karşı da Niğde’de bu cuma günü eylem açıklayacağız. İş bırakma eylemi olacak. Sağlıkta şiddetle en önemli problemlerden biri, güvenlik personeli istihdamının yetersizliğidir. Güvenlik mevzuatında güvenlik personeli koruyucu önlem alamamaktadır. Kişinin saldırısını beklemek zorunda ve saldırıyı durdurabilecek şekilde müdahil olabilir. Buna bağlı da her zaman olayın olmasını beklemektedir ve olay olduktan sonra maalesef sonuç alınamıyor. Bu mevzuatın düzenlenmemesi durumunda güvenlik personelinin hastanede istihdam edilmesinin çok da bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

"Altın hediye edeceğiz"

Güvenlik görevlilerine çağrıda bulunan Kurban, "Bunu güvenlik personellerine duyurmak istiyorum. Herhangi bir sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı bir durumda yeterli güvenlik önlemi alıp, onu koruyup, kurutabilirlerse onlara Sendika olarak altın hediye edeceğiz" dedi.