HEKTAŞ dünya tarımını Orhangazi'de buluşturdu

Tarımın öncü şirketlerinden HEKTAŞ’ın, Bursa-Orhangazi’deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.’da, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi’nin iş birliğiyle düzenlediği 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi başladı. Kongrede, dünya tarımının geleceği, sürdürülebilirlik ve yeni tarım uygulamaları alanında dünyanın önemli 81 bilim insanı ile ele alındı.

HEKTAŞ’ın, sürdürülebilir tarımın geleceğinin tartışılacağı uluslararası ölçekte bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı, Bursa Orhangazi’deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.’da bugün başlayan 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi (IMPPC2023) ayın 18’ine kadar devam edecek. 20 ülkeden 81 bilim insanının davetli konuşmacı olarak katıldığı dört gün sürecek etkinliğin açılışını kongrenin ev sahibi olarak OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı ve HEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Levent Ortakçıer yaptı. Kongrenin açılış dersini ise 2006 yılında RNA etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Tıp Ödülü’nü almaya hak kazanan ABD’li biyoloji profesörü Craig Mello gerçekleştirdi.

"Tarımın geleceği tarlada değil, bilimde"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, HEKTAŞ’ın Türkiye’ye kazandırdığı dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden F.A.R.M.’da uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Son yıllarda dünyada sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğiyle ilgili farkındalığın yükseldiğine dikkat çeken Erdem, “HEKTAŞ’ı yeniden konumlandırarak başladığımız çalışmalarla tarımda yenilikçi uygulamalara öncülük eden ve hayata geçiren bir şirketi ülkemize kazandırdık. Son yedi yılda geliştirdiğimiz yaklaşım ve bu doğrultudaki stratejik hamlelerimizle ‘Tarım 4.0’ dönüşümüne imza atan HEKTAŞ, bugün ulaştığı noktada ‘Tarım 5.0’a yön veriyor. Tarımın geleceği yalnız tarlalarda değil Ar-Ge merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirleniyor. HEKTAŞ ile sadece bugünün değil geleceğin projelerini ve çiftçilerini de hazırlıyoruz. Ev sahipliğini üstlendiğimiz kongrede, alanlarında uzman bilim insanlarının bitki koruma stratejilerine yeniden yöne vereceğine inanıyoruz. Bu kongre, bitki korumada inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bir kilometre taşı olacak” diye konuştu.

“HEKTAŞ, tarıma öncülük ediyor”

Kongrenin açılış konuşmasında söz alan Levent Ortakçıer, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in sürdürülebilir tarım ve gıdaya verdiği stratejik önemle HEKTAŞ’ın bugün, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli tarım şirketlerinden birisi haline geldiğini vurguladı. Ortakçıer, “Türk tarımını geliştirmek ve dünyaya örnek olacak bir seviyeye ulaştırmak için çalışıyoruz. Tarım sektörünün geleceğini ilgilendiren böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren HEKTAŞ, bugün sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği konularında örnek çalışmalara imza attı. HEKTAŞ tarımsal üretime teknolojiyi entegre eden yenilikçi uygulamalarıyla üreticinin ve tüketicinin yanında yer alıyor. Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığı yatırımlarla ölçeğini genişleten HEKTAŞ global bir şirket olarak tarıma öncülük ediyor” dedi.

“Dünya nüfusu 10 milyara çıktığında bizi ne bekliyor”

OECD ve FAO’nun yayımladığı son Tarımsal Görünüm Raporu’na göre, gelecek 10 yılda nüfus artışına bağlı olarak gıda tüketiminin yüzde 1.4 artacağını, buna karşılık gıda üretiminin yüzde 1.1 seviyelerinde olacağının öngörülmekte olduğunu belirten Ortakçıer, “Yani etkin tedbirler alınmadığı takdirde 2050 yılında yaklaşık 9.1 milyar nüfusa ulaşacağı beklenen dünyada gıda üretimi ile tüketimi arasındaki fark insanlık aleyhine büyüyecektir. Dünyada 13 milyar hektar arazi var. Bunun 5 milyarı tarım yapılabilir alanlar. Bunun ise sadece 1.5 milyar hektarında tarım yapılabiliyor. 3.5 milyarında tarım yapılamıyor. 1.5 milyar alanda yapılan tarım da günden güne azalıyor. Nüfus 3 milyarken de 1.5 milyar hektar tarım yapılabilir arazi vardı. Bu alan da günden güne azalıyor. Önümüzdeki dönemde tarımsal üretim yapılan alanların 1.3 milyar hektara düşmesi bekleniyor. Nüfus 10 milyara çıktığında bizi ne bekliyor ona odaklanmalıyız ve bu yönde bilimsel ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeliyiz. Doğayı koruyabilmek için sürdürülebilir projeler gerçekleştirmek gerekiyor. Toprakları gereksiz uygulamalarla geri dönülemez şekilde kirletmemeliyiz. Biyolojik çalışmalara ağırlık vermemiz elzem” diye konuştu.

"Bitki korumada strateji değişiyor"

Kongrenin düzenleme kurulu başkanlığını üstlenen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Umut Toprak da bitki koruma kavramının değiştiği günümüzde klasik stratejilerin yerini yenilikçi, zararlıya spesifik, sürdürülebilir, çevre dostu moleküler stratejilere bıraktığını kaydetti. Toprak, oturumlarda kongre teması olan ‘bitki korumada inovasyonlar’a uygun olarak dsRNA’dan peptit bazlı insektisitlere, mikrobiyal pestisitlerden yeni biyomoleküllere kadar inovatif bitki koruma alanındaki son gelişmeleri bütün detaylarıyla ele alacaklarını ve üreticilere tanıtacaklarını kaydetti. Toprak, bu bağlamda Moleküler Bitki Koruma Kongresi’ne katılan bilim insanlarının paylaşacağı bilgilerin literatür için önemli kaynak olacağının altını çizdi.

"Sürdürülebilir tarım için çalışıyoruz"

HEKTAŞ Genel Müdürü Hakkı Zafer Terzioğlu ise konuşmasında, şirket olarak geliştirdikleri sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla Türk çiftçisini, kaynakları nasıl daha verimli kullanabilecekleri ve mahsulde verimliliklerini nasıl arttırabilecekleri konusunda bilinçlendirdiklerini söyledi. Dünyada son yıllarda yaşanan gelişmelerin, tarımda sürdürülebilirlik ve güvenli gıdaya erişimle ilgili farkındalığı artırdığına dikkati çeken Terzioğlu, “Bugün HEKTAŞ olarak tarımda sürdürülebilir verimliliği sağlayacak öncü çalışmalara imza atıyoruz. Dünyaya örnek olan tesisimizde düzenlediğimiz kongreyle geleceğin tarımına ilham verecek sonuçları kayda geçireceğiz. Yarının dünyasında sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması adına üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Tarımda yeni ufuklar açılacak"

Kongrenin açılış dersini veren Nobel ödüllü Profesör Craig Mello, son yıllarda tarımda, özellikle bitki koruma alanında yeni ufuklar açacak önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Mello, 2’nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresi’nin bu gelişmeleri tarım paydaşlarına tanıtmak için en önemli platformlardan biri olduğunu vurguladı. Katılımcıların, etkinliğe ev sahipliği yapan HEKTAŞ’ın, Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.’ı deneyimlemesini önemli bulduğunu ifade eden Mello, merkezin tarım teknolojileri alanında dünyanın önde gelen kurumlarından biri olacağına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

Yenilikçi tarım uygulamaları

HEKTAŞ’ın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği etkinlik kapsamında moleküler entomoloji, moleküler bitki patolojisi ve moleküler ot bilimi alanlarında uzman olan 81 uluslararası bilim insanı dört gün boyunca düzenlenecek oturumlarda yenilikçi tarım uygulamaları kapsamında dünyada tarımın geleceğini tartışacak. Toplam 167 sözlü, 53 posterli sunumun gerçekleştirileceği kongrede 40 yerli ve uluslararası sektör paydaşı da sergi alanında kurdukları stantlarla yer alıyor.