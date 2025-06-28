Helikopterden kaydedilen görüntü yangının boyutunu gözler önüne serdi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangını 24 saattir kontrol altına alınamazken, helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ulaştığı boyutu net biçimde ortaya koydu. Helikopterden çekilen görüntülerde, kilometrelerce alana yayılan alevlerin ormanı sardığı, duman bulutlarının gökyüzünü tamamen kapladığı görüldü.

Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir ormanlık alanı etkisi altına aldı. İlk andan itibaren seferber olan ekipler yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor. Yangına müdahale eden helikopterler, aralıksız şekilde su taşıyarak yangın hattına müdahale ediyor. Havadan yapılan müdahaleler de alevlerin önünü kesmek için kritik rol oynuyor. Ekipler, hem havadan hem karadan koordineli bir şekilde çalışarak yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yangının 24’üncü saatine girilmesine rağmen alevler henüz tamamen kontrol altına alınabilmiş değil.

Bölge duman bulutu ile kaplandı

Rüzgarın durmasıyla birlikte alevlerin ilerleyişi yavaşladı ancak bu kez de yoğun duman çalışmaları zorlaştırdı. Görüş açısının ciddi oranda düşmesi, özellikle hava araçlarının manevrasını zorlaştırıyor. Yangın söndürme helikopterinden kaydedilen görüntüler, hem alevlerin yayılma hızını hem de müdahalenin ne denli zorlu şartlarda yapıldığını gözler önüne serdi. Havadan çekilen görüntülerde, arazinin büyük kısmı neredeyse görünmez hale gelirken, gökyüzünden bırakılan tonlarca suyun duman bulutlarını yararak alevlerin üzerine döküldüğü görülüyor.