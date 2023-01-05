Hem aile gelirine katkı sağlıyorlar, hem de sosyalleşiyorlar

Kadın Girişimciler Merkezi’nde kadınlar yaptıkları el emeği ürünleri satarak hem aile gelirine katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri arasında yer alan Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) geçtiğimiz aylarda başlayan dönemle yeni girişimci kadınlara kapılarını açtı. İZGİM’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Sosyolog Burcu Öztürk, “İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kadın Girişimciler Merkezi yeni girişimcilere kapılarını açtı. Açılıştan itibaren bugüne kadar İZGİM’den ücretsiz faydalanan ilk girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak bir buçuk sene destek olundu. Kadınların ücretsiz olarak faydalandığı İZGİM’de kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, e-ticaret, kadın girişimciler ve el emeği ürünler için e-ihracat, stratejik planlama ve bütçe yönetimi gibi eğitimler verilerek kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Ücretsiz atölye desteğinin yanı sıra kadınlar el emeği ürünlerini ‘Kadın El Emeği Stantlarında’ değere çevirerek aile ekonomilerine katkı sağladı. Sanat Sokağı, Belsa Plaza önlerinde, şehir içi ve şehir dışı festivallerde stant açtıkları için kadınlara destek olundu. Fırsat eşitliğini sağlamak ve İZGİM’den daha fazla kadın girişimcinin faydalanması amacıyla aynı imkânları bir sene süre ile yeni girişimcilerimize sunacağız. Eski girişimcilerimizin ürünlerini hem İZGİM E kataloğumuzda hem de İzmit Çarşısı E-ticaret platformumuzda bulabilirsiniz” diye konuştu.

“Kazancım ile kardeşimin okul masraflarına destek oluyorum”

İZGİM’e yeni katılanlar arasında bulunan Mine Kırnal, “Biz buraya gelmeden önce evimizde oturan, kendi kendimize el işi yapıp stantlarda satmaya çalışan yarı iş sahibi, yarı işsiz ev hanımlarıydık. Burada birlik ve beraberliğimiz var. İzmit Belediyesi bize çok bilgili bir hoca tahsis etti. Hem ondan faydalanıyoruz hem de birlikte üretiyoruz. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşıyoruz. Bir nevi bize terapi gibi oldu. Buradan sağladığımız kazanç ile aile bütçesine destek oluyoruz. Kardeşimin okul masraflarına destek oluyorum. İZGİM’i hocamın vasıtasıyla duydum. Sonra da gelmeye karar verdim” dedi.