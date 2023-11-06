Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar

Süleymanpaşa Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Kadın ve Gençlik Merkezi’nde Roman ailelerin çocuklarına yönelik eğitsel ve kültürel faaliyetlerini sürdürüyor.

Dezavantajlı kesim olarak kabul edilen Roman ailelere yönelik çok sayıda farklı proje hayata geçiren Süleymanpaşa Belediyesi, özellikle kadın ve çocuklara yönelik eğitim ve meslek edindirme ile ilgili faaliyetlerle Aydoğdu Mahallesi sakinlerine hizmet üretiyor.

Kadınlara mesleki eğitimler, öğrencilere akademik destek veriliyor

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezi, kadınlara yönelik meslek edindirme ve kişisel gelişim eğitimleri organize ederken, öğrencilere yönelik etüt ve akademik destek çalışmalarının yanı sıra akıl ve zekâ oyunları gibi aktivitelerle katkı veriyor.

Aydoğdu İlkokulu öğrencileri hem eğlendi hem öğrendi

Bu kapsamda Aydoğdu İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerini ağırlayan Merkez, öğrencilere eğitici aktivitelerle eğlenceyi bir arada sundu. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi. E-spor, akıl ve zekâ oyunları, spor etkinlikleri gibi çok sayıda farklı imkâna sahip olan merkezde kaliteli zaman geçiren öğrenciler, hem sosyalleşme hem de bilgilerini geliştirme fırsatı buldu.

Öte yandan, benzer çalışmaların dönüşümlü olarak Aydoğdu İlkokulu ve Ortaokulu ile 13 Kasım İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin tamamı için uygulanmaya devam ettiği öğrenildi.