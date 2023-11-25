Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaşlı teyzeyi kırmayarak bir fotoğraf çektirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı temasları sırasında yaşlı bir teyze ile karşılaştı. Yaşlı teyze Vali Aygöl’ü çok sevdiğini söyleyerek fotoğraf çektirmek istedi. Bu teklifi geri çevirmeyen Vali Aygöl, yaşlı teyze ile hem fotoğraf çektirdi hem sohbet etti. Teyzeyle tanışan Vali Aygöl, "Emine teyze sen ne tatlısın. Bizleri sevmiş fotoğraf çektirmek istemiş. Ben de istediğin fotoğraf olsun dedim. Sohbet ettik, halini vaktini sordum. Büyüklerimiz bizim her zaman baş tacımızdır" ifadelerini kullandı.