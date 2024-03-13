Hem öğretmen hem eğlendiren 'Empati Atölyesi' gerçekleştirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sporculara 'Empati Atölyesi' gerçekleştirildi.

Hem öğretmen hem eğlendiren 'Empati Atölyesi' gerçekleştirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sporculara ‘Empati Atölyesi’ gerçekleştirildi.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce sporculara Psikolog Yasemin Tekin tarafından ‘Empati Atölyesi’ eğlenceli ve öğretici bir şekilde gerçekleştirildi. Sporcular ‘iletişim’ denince akıllarına gelen kelimelerden oluşturdukları şiir ve şarkıları birlikte okuyarak keyifli bir eğitim aldılar.

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Hem eğlendiren hem öğreten eğitimlerin devam edeceği belirtildi.