Hem öğretmen hem eğlendiren 'Empati Atölyesi' gerçekleştirildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sporculara 'Empati Atölyesi' gerçekleştirildi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sporculara ‘Empati Atölyesi’ gerçekleştirildi.
Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce sporculara Psikolog Yasemin Tekin tarafından ‘Empati Atölyesi’ eğlenceli ve öğretici bir şekilde gerçekleştirildi. Sporcular ‘iletişim’ denince akıllarına gelen kelimelerden oluşturdukları şiir ve şarkıları birlikte okuyarak keyifli bir eğitim aldılar.
Hem eğlendiren hem öğreten eğitimlerin devam edeceği belirtildi.