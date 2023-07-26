Hem otobüs şoförü, hem de şair

Bursa’da bir vatandaş gündüzleri belediye otobüsünde şoförlük yapıp, akşamları ise sahneye çıkarak sevenlerine şiir okuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içi otobüs şoförlüğü yapan Halil Aydın, şiire büyük ilgi duyuyor. Bursa’da bir vatandaş gündüzleri belediye otobüsünde şoförlük yapıp, akşamları ise sahneye çıkarak sevenlerine şiir okuyor. Şoför Aydın, katıldığı Uluslararası Altın Kalemler Şiir ve Hikaye Yarışmasında "Vatan Uğruna" şiiriyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içi otobüs şoförlüğü yapan Halil Aydın, yazdığı şiirleri ise kitap haline getirdi. Şiirlerini tüm Türkiye’ye duyurmak istediğini belirten Aydın, ”Yaklaşık 10 yıldır şoförlük yapıyorum, bu işi de seviyorum. Çocukluğumdan beri boş zamanlarımda sağda solda gezmektense içimden geldiği gibi şiirler yazıyorum. Yaşanmış olayları şiir dilinde anlatmayı tercih ediyorum ve kendimce düşüncem şiir hayatın özetidir. Yazarsan yaşarsın, okursan anlarsın. 100’lerce şiirim var, bunların bir kısmını kitap haline getirdik. Şiir defteri isminde kitabımızı bastık ve okurlarımızla buluşturduk. Çok güzel beğeniler, yorumlar aldık kitap hakkında. Şiirlerimden “Vatan Uğruna” isimli şiirim Uluslararası Altın Kalemler Şiir ve Hikaye Yarışmasında 3.’lük ödülünü aldı. Buda bizi ayrıca onurlandırdı, gururlandırdı. Benim hayatım şiir oldu yazıyorum, okuyorum bu böylede devam edecek” dedi.