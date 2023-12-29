Tekirdağ’da bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nin içinden geçen toprak yoldaki çamur sorunu, hem sürücüleri hem sanayicileri çileden çıkartıyor. Fabrikalara mal getiren tırlar ve kamyonların yanı sıra küçük araçlar ve sanayiciler de çamur nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde bulunan toprak yolda bir taraftan çamurla imtihan edilen sürücüler, bir taraftan da çamura saplanan araçlarını çıkartmak için çaba sarf ediyor. Çamurlu yol hem sürücüleri hem sanayicileri çileden çıkartırken, fabrikalara mal getiren tırlar ve kamyonların yanı sıra küçük araçlar da zor anlar yaşıyor.

Yetkilileri göreve çağırdılar

Sürücüler, yetkililerin, her gün en az 4-5 aracın çamura battığı bu yolun kapalı olduğu yönünde uyarıcı bir yazı yazmamasına tepki gösterirken, “Araçlarımız çamura batıyor. Araçlarımızı çekecek kimseyi bulamıyoruz. Maalesef Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’ni bilmeyen insanlar konum aldığında konum bu yoldan getiriyor. Yetkililer en azından bunu düzeltebilir” diyerek yetkileri göreve çağırdı.

Geriye kalan plakalar görenleri şaşkına çeviriyor

Navigasyon, Veliköy OSB’ye gelmek isteyen araçları TEM gişelerinden bu yola yönlendirirken, her gün en az 4-5 aracın çamura saplandığı yolda, çamura saplanan araçlardan geriye kalan plakalar da görenleri şaşkına çeviriyor.