Hem teleferiğe bindiler hem de bembeyaz örtü üstünde kar topu savaşı yaptılar

Kış turizminin gözde merkezlerinden Kartepe’de kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kocaeli’de cuma gecesi başlayan kar yağışıyla birlikte Kartepe yeniden beyaz örtüsüne büründü. Bölge bugün güneşli olurken, dondurucu bir hava hakim. Termometreler 2 dereceyi gösterirken, yer yer kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Kartepe, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçi akınına uğruyor. Kar yağışıyla birlikte bölge, kış turizmindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Hafta sonundan bu yana Kartepe’de yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar kartopu oynayıp doğa yürüyüşü yaparak karın keyfini çıkarıyor. Ayrıca yılbaşını Kartepe’de geçirmek isteyen vatandaşlar otellerde yoğunluk oluşturuyor.

Ana arterler açık tutuluyor

Öte yandan, olumsuzluk yaşanmaması için ekipler de teyakkuzda. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi’ne bağlı ekipler, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolların kapanmaması için yoğun mesai harcayan ekipler, ulaşımın aksamaması adına çalışmalarını gece gündüz devam ettiriyor.

Don uyarısı

Yetkililer sürücülere de uyarılarda bulundu. Özellikle gece ve sabah saatlerinde don riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilerek, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması istendi. Kartepe zirve yolunu kullanacak sürücülerin ise araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Teleferiğe yoğun ilgi

Öte yandan, Kartepe teleferiği de bölgeye olan ilgiyi artıran unsurlar arasında yer alıyor. Derbent’ten başlayarak Kuzuyayla’ya uzanan teleferik hattının tek yön uzunluğu yaklaşık 4,7 kilometre. Deniz seviyesinden 331 metreden bin 421 metreye çıkan hat, yaklaşık bin 90 metrelik yükseklik farkını kısa sürede aşıyor. Yaklaşık 14 dakika süren yolculukta yolcular, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda görme imkanı buluyor. 10 kişilik kabinlerle hizmet veren teleferik, yılın dört mevsimi ulaşım ve turizm amaçlı kullanılıyor. Teleferikte güncel tarifeye göre tam bilet 250 TL, öğrenci bileti ise 100 TL olarak uygulanıyor. Vatandaşlar bu güzel manzaranın keyfini aileleri ile çıkarıyor.

"Kurak bir sene geçirince karı özledik"

Karın huzur verdiğini söyleyen Emine Güneş, "Derince’den geldim. Karın yağdığını görünce teleferiğe binmek ve eğlenmek istedik. Eşim ile birlikte geldik. Yoğunluk oluşuyor. Kurak bir sene geçirince karı özledik. Her yer bembeyaz, çok güzel, tablo gibi bir manzara var" dedi.

"Manzara müthiş"

İstanbul’dan ailesi ile birlikte karın keyfini sürmek için gelen Sema Çakır, "Her sene yılbaşı için Kartepe’ye geldik. Kızım da karı çok sevdi. İstanbul’da kara hasret kaldığımız için buraya geldik. Manzara müthiş, 2 gün burada vakit geçiriyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Teleferiğe de bindik çok yüksek ve korkutucu ancak manzarası muhteşem"

Gebze’den gelen Gamze Şentürk ise "Çok güzel ama kardan yürünmüyor. Arkadaşlarım ile bu güzel manzaranın keyfini sürmek istedik. Teleferiğe de bindik ancak çok yüksek ve korkutucu ancak manzarası muhteşem. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.