Hem uyuşturucu satıcısı, hem göçmen kaçakçısı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte yaptıkları denetimde şüphelendikleri bir araçta 4 düzensiz göçmeni yakalarken, araçtan uyuşturucu ve para ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte yaptıkları denetimde şüphelendikleri bir araçta 4 düzensiz göçmeni yakalarken, araçtan uyuşturucu ve para ele geçirdi.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol denetimi yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta yurda yasadışı yollardan giriş yapan 4 düzensiz göçmeni yakalarken, araçtan uyuşturucu maddeler de çıktı.
Durdurulan araçta yakalanan 4 düzensiz göçmenin yanı sıra, 5 gram kokain maddesi, 15 adet extasy, 500 Dolar ve 300 Euro nakit paranın yanı sıra termal cihazlardan koruduğu düşünülen insan boyutunda 3 adet alüminyum folyo parçayı da ele geçirdi.
Yakalanan göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, olayların şüphelisi M.H isimli şahıs gözaltına alındı.