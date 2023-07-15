Hem uyuşturucu satıcısı, hem göçmen kaçakçısı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte yaptıkları denetimde şüphelendikleri bir araçta 4 düzensiz göçmeni yakalarken, araçtan uyuşturucu ve para ele geçirdi.

Hem uyuşturucu satıcısı, hem göçmen kaçakçısı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte yaptıkları denetimde şüphelendikleri bir araçta 4 düzensiz göçmeni yakalarken, araçtan uyuşturucu ve para ele geçirdi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol denetimi yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta yurda yasadışı yollardan giriş yapan 4 düzensiz göçmeni yakalarken, araçtan uyuşturucu maddeler de çıktı.

Durdurulan araçta yakalanan 4 düzensiz göçmenin yanı sıra, 5 gram kokain maddesi, 15 adet extasy, 500 Dolar ve 300 Euro nakit paranın yanı sıra termal cihazlardan koruduğu düşünülen insan boyutunda 3 adet alüminyum folyo parçayı da ele geçirdi.

Yakalanan göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, olayların şüphelisi M.H isimli şahıs gözaltına alındı.