Hem yarıştılar, hem eğlendiler

Nilüfer’deki çocuklar, oryantiring ile tanışıyor. Düzenlenen etkinlikle çocuklar hem mahallelerini tanıyor, hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

Nilüfer Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmeleri için birçok etkinlik düzenliyor. Bulardan birisi de oryantiring. Hem merkezde, hem de kırsaldaki çocukların mahallelerini daha iyi tanımalarını ve strateji geliştirmelerini hedefleyen oryantiring etkinliği eğlenceli anların yaşanmasına neden oluyor.

Daha önce farklı mahallelerde düzenlenen etkinlik son olarak Konaklı Mahallesi’nde gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlikte, alana önceden yerleştirilen hedefleri, harita ve pusula yardımıyla bulmaya çalışan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Ellerindeki haritalardan yararlanan çocuklar, sırasıyla belirlenen hedefleri aradı. Haritalarda gördüğü yeri, kendi mahallesindeki yer ile eşleştiren çocuklar, ellerindeki elektronik cihazı okutarak, parkurlarını tamamlamaya çalıştı.

Takımlar halinde istenen noktaları bulmaya çalışan mahallenin küçük sakinleri, oldukça heyecanlıydı. Parkuru önce tamamlamak için gayretle ilerleyen çocuklar, finiş noktasına ilk gidebilmek için var güçleriyle koştu. Belirlenen hedeflere eksiksiz bulan miniklerin mutluluğuna diyecek yoktu. Etabı tamamlayan çocuklara daha sonra birer madalya verildi. Oryantiring etkinliğinin önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde devam edeceği belirtildi.