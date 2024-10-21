Hemoroid ve anal fissür hastalıklarını ihmal etmeyin

Hemoroid ve anal fissür hastalıklarının ciddiyetine dikkat çeken ve uyarılarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuba Mert, “Bu hastalıklar toplumun yaklaşık yüzde 50’sinde görülüyor. Tedavi, hastalığın evresine göre değişiyor” dedi.

Hemoroid ve anal fissür gibi rahatsızlıklar tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tuba Mert, bu hastalıkların toplumda yaygın olduğunu, ancak muayene korkusu ya da hastalığın hafife alınması nedeniyle tedavinin geciktiğini vurguladı.

Hastalığın evresine göre tedavi yöntemleri

Medipol Sağlık Grubu’ndan Dr. Mert, hemoroidlerin makat bölgesinde şişlik, kanama ve ağrı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını belirterek, “Hemoroidler, iç ve dış hemoroid olarak iki gruba ayrılır. Hastalığın evresine göre tedavi yöntemlerini belirliyoruz. Evre 1 ve 2’de genellikle medikal tedavi, ılık su banyoları, dışkılama alışkanlığının düzenlenmesi ve krem kullanımı ile hastalık gerileyebiliyor. Ancak evre 3 ve 4’te cerrahi müdahale gerekebiliyor” diye konuştu.

Belirtileri göz ardı etmeyin

Anal bölgede en sık karşılaşılan ikinci hastalık grubunun anal fissürler olduğunu söyleyen Dr. Mert, “Bu hastalık, genellikle kabızlık veya ishal sonucu tetiklenir. Hastalar şiddetli ağrı ve kanama şikayetleri ile bize başvuruyor. Akut anal fissür, hastalığın erken evresidir ve uygun tedaviyle iyileştirilebilir. Ancak kronikleşmiş anal fissürlerde cerrahi müdahale kaçınılmazdır. Maalesef, bu hastalığı medikal tedavi ile iyileştirmek mümkün değildir, cerrahi tedavi öneriyoruz” dedi.