Hemşehri turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oluyor

Kocaeli genelindeki hemşehri derneklerinin kıyasıya mücadelesine sahne olan futbol turnuvasında son 16’ya kalan takımlar belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince organize edilen turnuva, geçtiğimiz günlerde Doğu Kışla Tesisleri’nde oynanan ilk maçlarla başladı. 23 takımın 6 ayrı grupta mücadele verdiği turnuva birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne oluyor. Gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım ile gruplarında en iyi üçüncü olan 4 takım son 16 turuna kaldı. 3 Kasım tarihinde son 16 tur maçları ile devam edecek olan turnuvada heyecan doruğa ulaşacak.

Öte yandan, turnuvada ilk 3’e giren takımların yanı sıra en centilmen takım ile gol kralına çeşitli ödüller verilecek. Son 16’ya kalan takımlar şu şekilde; Kocaeli Yozgatlılar Derneği, Kocaeli Ordulular Derneği, Kocaeli Erzurumlular Derneği, Kocaeli Kars İli Derneği, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği, Marmara Ordulular Derneği, Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Van Dernekler Federasyonu, Kocaeli Konyalılar Derneği, Serhat İlleri Derneği, Kocaeli Kahramanmaraş Derneği, Kocaeli Manav Kültürleri Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği, Kocaeli Samsun Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Kastamonulular Derneği, Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu.