Hemşehrileri buluşturan turnuva

Kocaeli’de 23 ilin derneklerinin katıldığı Hemşehri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası, Doğu Kışla Tesisleri’nde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki hemşehri derneklerinin tanışıp kaynaşması amacıyla futbol turnuvası düzenledi. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği turnuvaya 23 hemşehri derneği takım çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, turnuvanın açılış maçı öncesinde mini bir konser verdi. Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, "Turnuvanın amacı birlikteliği ve kaynaşmayı sağlamaktır. Bu tür etkinliklerle hemşehri derneklerimizi spora özendirmek istiyoruz. Müsabakaların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini temenni eder, katılan tüm takımlara başarılar dilerim" dedi.

Hemşehri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası’nda toplam 49 maç oynanacak. Gruplarında ilk iki sıraya alan 12 takım ile gruplarında en iyi üçüncü olan 4 takım son 16 turuna kalacak. 1 Kasım tarihinde son 16 tur maçlarının oynanacağı turnuvada 13-15 Kasım tarihlerinde yarı final, 18 Kasım tarihinde ise final ve üçüncülük maçı yapılacak. İlk 3’e giren takımların yanı sıra en centilmen takım ile gol kralına ödüller verilecek.

Hemşehri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası’nda Malatyalılar, Siirtliler, Gümüşhaneliler, Ordulular, Erzurumlular, Samsunlular, Erzincanlılar, Gümüşhane Dernekler Federasyonu, Kastamonulular, Adıyamanlılar, Van Dernekler Federasyonu, Sivaslılar, Kars-Ardahan-Iğdır Dayanışma Derneği, Artvin Batum Havalisi Dernekler Federasyonu, Artvinliler Federasyonu, Vanlılar Dayanışma Derneği, Kahramanmaraşlılar, Marmara Ordulular Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, Elazığlılar, Yozgatlılar, Konyalılar, Kars İli Derneği, Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu takımları mücadele ediyor.