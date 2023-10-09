Hendek Çamlıca'ya yeni hat ile içme suyu deposu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni altyapı projeleri ile ihtiyaç duyulan noktaları kesintisiz içme suyu ile buluşturuyor. Hendek Çamlıca Mahallesi’nde başlayan çalışmalar ile bölgeye 3 bin 100 metrelik içme suyu hattı ile 25 metreküplük depo kazandırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Çamlıca Mahallesi’nde başlattığı yeni proje ile bölgenin içme suyu ihtiyacını 3 bin 100 metrelik yeni hat ve 25 metreküplük içme suyu deposu ile karşılayacak. Çalışmaları devam eden proje tamamlandığında ilçenin üst kesimlerinde yer alan mahallenin sakinleri kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları 25 metreküplük su deposu ile kalıcı şekilde çözüme kavuşacak.

Proje ile ilgili yapılan açıklamada, “Altyapı çalışmalarına verdiğimiz önem çerçevesinde hayata geçirdiğimiz yeni projeler ile vatandaşlarımızı kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyoruz. Projelerimizde kullandığımız sağlam ve son teknoloji ile üretilmiş borular ile suyun bir damlasını dahi koruyoruz. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde abonelerimizi kesintisiz içme suyu ile buluştururken aynı zamanda ciddi oranda da su tasarrufu sağlıyoruz. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz 3 bin 100 metrelik hat ve 25 metreküplük su deposu Çamlıca Mahallesi’nin geleceğine dahi hizmet edecek” ifadeleri kullanıldı.