Hendek'te devam eden 3 sondaj çalışmasının ilki başarı ile sonuçlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yağış felaketleri sonrası su sorunu yaşayan Hendek ilçesinin mahallelerinin su sorununu çözecek 3 sondaj çalışmasından ilkini tamamladı. Yeşilyurt Mahallesi’nde yapılan sondaj sonucu çıkarılan su test aşaması için son teknoloji laboratuvara gönderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yoğun yağış felaketlerinin ardından su sıkıntısı yaşayan Hendek Yeşilyurt, Sofular, Akarca, Sukenarı, Yukarıçalıca, Aşağıçalıca, Paşaköy, Tuzak, Sivritepe, Karatoprak, ve Hallaçköy mahallelerinin yaşadığı sorunları anında çözüme kavuşturmak için 3 farklı noktada sondaj projesi başlattı. Yeşilyurt bölgesinde devam eden çalışmalar neticesinde bölgede yeni bir içme suyu kaynağı keşfedildi. Çıkarılan suyun kalite kontrollerinin yapılması için su, son teknolojinin kullanıldı laboratuvara gönderildi. Kaynaktan çıkarılan su gerekli testleri başarı ile geçmesinin ardından vatandaşların kullanımına sunulacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Yoğun yağış felaketlerinin ardaından bölgeye yetersiz gelen su sorununu yeni kaynaklar keşfederek çözüme kavuşturacağız. 3 farklı noktada gerçekleştireceğimiz çalışmalar neticesinde su sorunu yaşayan mahallelere kaliteli içme suyunu uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde sağlayacağız. İlk kaynaktan elde ettiğimiz su, gerekli testleri başarı ile geçmesinin ardından yaklaşık 3 bin metrelik yeni bir hat ile vatandaşlarımızın musluklarına taşınacak” ifadeleri kullanıldı.