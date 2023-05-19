Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde Bahçelievler Belediye Spor şampiyon oldu

Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde Bahçelievler Belediye Spor şampiyon oldu.

Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde Bahçelievler Belediye Spor şampiyon oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde Bahçelievler Belediye Spor şampiyon oldu.

2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Lig Metin Muhacir Sezonu play-off müsabakaları Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda tamamlandı. Play-off grubunu ilk iki sırada tamamlayan Bahçelievler Belediye Spor ile Konya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Süper Ligi’ne yükseldi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Yapılan karşılaşmaların ardından düzenlenen törende, Süper Lig’e yükselen ve Erkekler 1. Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Bahçelievler Belediye Spor ile ikinci olan Konya Büyükşehir Belediyespor oyuncularına kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler takdim etti.