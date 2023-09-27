Hentbol Erkekler Süper Kupa'da kazanan Beşiktaş

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Beykoz Belediyespor’u 39-31’lik skorla mağlup etti ve kupayı 9. kez müzesine götürdü.

Hentbol Erkekler Süper Kupa’da Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonu Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Haldun Alagaş Spor Salonu’nda karşılaştı. Mücadelenin başında etkili hücumlar yapan Beşiktaş, savunmada da Beykoz Belediyesi’ni durdurdu ve ilk yarıyı 23-13 tamamladı. İkinci yarıda fark zaman zaman kapansa da Beşiktaş, Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün geri dönmesine izin vermedi ve maçtan 39-31’lik skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 9. kez kupayı müzesine götürdü.

Müsabakaya iki takımın taraftarları yoğun ilgi gösterirken, taraftarlar tezahüratlarıyla maç boyunca takımlarını destekledi.

Daha sonra kupa ve madalya töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı hentbolcular, kupa ve madalyalarını aldıktan sonra bu sevincini taraftarlarla paylaştı.

Oliver Roy Camino: "Bu muhteşem taraftarın önünde kupayı aldığımız için çok mutluyuz"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino, "Çok mutluyum. Sadece kendim için değil takımdaki oyuncularım ve taraftarlar için mutluyum. Zor bir eylül ayı geçirdik. Bunlar için hazırlanmıştık. Bunları başardığımız ve kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Sadece bir kupa kazandık. Bu bir başlangıç. Adım adım gitmemiz lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu muhteşem taraftarın önünde kupayı aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Ömer Ozan Arifoğlu: "Bundan sonra bütün kupaları istiyoruz"

Beşiktaş Kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu da kupa ile başlamanın güzel olduğunu ifade ederek, "2 aydır çalışıyoruz. Bunu çok istemiştik. Bizim için motivasyondu. Beşiktaş isminin geçtiği heryerde kupalar geçer. Kupa ile başladık. Bundan sonraki hedeflerimizde Türkiye Kupası ve ligi almak. Beykoz takımını da tebrik ediyorum. Güzel bir maç oynadı. Hak ettik ve kupayı aldık. Geçen sene bu kupayı kaybetmiştik. Bu sene bunun rövanşını aldık. Bundan sonra bütün kupaları istiyoruz" şeklinde konuştu.