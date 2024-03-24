Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta dün oynanan müsabakalarla sona erdi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 18. hafta tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 18. hafta dün oynanan müsabakalarla sona erdi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 18. hafta maçları tamamlandı. Erkekler Süper Ligi’nde 19. Hafta karşılaşmaları ise 2 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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Erkekler Süper Ligi 18. hafta sonuçları şöyle:

Nilüfer Belediyesi: 27 - İzmir BBSK: 28

Trabzon BBSK: 25 - Rize Belediyesi: 24

Sakarya BBSK: 34 - Beykoz Belediyesi: 37

Bahçelievler Belediyesi: 33 - Köyceğiz Belediyesi: 39

Konya BBSK: 31 - Spor Toto: 41

Erkekler Süper Ligi 19. hafta programı ise şu şekilde:

14.00 Bahçelievler Belediyesi - Konya BBSK

16.00 Beykoz Belediyesi - Beşiktaş

16.00 Rize Belediyesi - Spor Toto

17.00 Köyceğiz Belediyesi - Nilüfer Belediyesi

18.00 İzmir BBSK - Sakarya BBSK