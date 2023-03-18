Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beykoz Belediye GSK’yı uzatmalar sonucunda 34-33 yenen Beşiktaş Yurtbay Seramik şampiyon oldu.

Konya’da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz’un yönettiği final maçının ilk yarısını Beykoz Belediye 16-13’lük skorla önde kapattı. Maçın ikinci yarısı son dakikasında Beşiktaş 29-29 eşitliği yakalarken, maçın normal süresi de bu skorla tamamlandı. Uzatma dakikalarında maçı 34-33 kazanan Beşiktaş Yurtbay Seramik, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

Maç sonrasında düzenlenen seremonide şampiyon olan Beşiktaş oyuncularına, kupa, madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç tarafından takdim edildi. En İyi Oyuncu ödülünü Beşiktaş Yurtbay Seramik’ten Yakup Yaşar Simsar alırken, ikinci olan Beykoz Belediye oyuncularına madalya, plaket ve hediye çekini THF Asbaşkanı Salim Öztürk ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrrahman Şahin takdim etti.

Salon: Selçuklu Belediyesi Uluslararası

Hakemler: Gökhan Adıgüzel - İldeniz Kaygusuz

Beykoz Belediyesi: Ali Emre Babacan, Alperen Arabacı, Gürkan Soğukpınar, Fatih Ateş, Doğukan Gök, Oleg Georgiyevski, Burak Turan, Ömer Faruk Güldal, Salih Uludağ, Anıl Tanman, Danyel Kaya, Çağlayan Öztürk, Can Çelebi, Alper Aydın, Samet Kanberoğlu, Ömür Pehlivan.

Beşiktaş Yurtbay Seramik: Yağız Öksüzcük, Enis Harun Hacıoğlu, Nikola Arsenic, Ömer Ozan Arifoğlu, Enis Yatkın, Yakup Yaşar Simsar, Ozan Erdoğan, Hıchem Kaabeche, Baran Nalbatoğlu, Doğukan Keser, Emre Keskin, Şevket Yağmuroğlu, Emre Engin, Özgür Sarak, Onur Eren Gedikli, Gökay Bilim