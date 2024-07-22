Hentbolda 2024-2025 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü çekildi
2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda bugün çekildi.
2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda bugün çekildi.
Türkiye Hentbol Federasyonu’nun (THF) Youtube Kanalı’ndan canlı olarak yayınlanan organizasyona THF Asbaşkanları Salim Öztürk ve Ediz Erkovan, THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, Prof. Dr. Yaşar Sevim’in Eşi Mahire Sevim ve İlk Milli Takım Kaptanı Ahmet Sarıyer, kulüp temsilcileri ve THF yetkilileri katıldı.
Kadınlar Süper Ligi ilk hafta maçları 31 Ağustos tarihinde oynanırken, Erkekler Süper Lig Karşılaşmaları ise 1 Eylül tarihinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.
Kadınlar Süper Ligi ilk hafta eşleşmeleri şöyle:
Üsküdar Belediyesi - Armada Praxis Yalıkavak
Kırşehir Belediyesi - Yenimahalle Belediyesi
Ortahisar Belediyesi - Adasokağı Spor Kulübü
Anadolu Üniversitesi - Görele Belediyesi
Bursa BBSK - İzmir BBSK
Erkekler Süper Ligi ilk hafta eşleşmeleri şöyle:
Güneysu Spor Kulübü - İzmir BBSK
Trabzon BBSK - Spor Toto
Beşiktaş Safi Çimento - Köyceğiz Belediyesi
Mihalıççık Belediyesi - Konya BBSK
Rize Belediyesi - Beykoz Belediyesi
Depsaş Enerji As Hentbol - Nilüfer Belediyesi