Hentbolda milliler, Danimarka'yı 34-25 mağlup etti
Hentbol Erkek Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiayonası'nda Danimarka'yı 34-25 mağlup etti.
Hentbol Erkek Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiayonası’nda Danimarka’yı 34-25 mağlup etti.
1 Temmuz’da başlayan ve 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’nda Hentbol Erkek Milli Takımı, Danimarka ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 34-25 galip ayrıldı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, millilerin aldığı galibiyet sonrası oyuncuları tebrik ederken, devamının geleceğini ifade etti.