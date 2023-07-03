Hentbolda milliler, Danimarka'yı 34-25 mağlup etti

Hentbol Erkek Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiayonası'nda Danimarka'yı 34-25 mağlup etti.

Hentbolda milliler, Danimarka'yı 34-25 mağlup etti
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Hentbol Erkek Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiayonası’nda Danimarka’yı 34-25 mağlup etti.

1 Temmuz’da başlayan ve 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek olan Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’nda Hentbol Erkek Milli Takımı, Danimarka ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 34-25 galip ayrıldı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, millilerin aldığı galibiyet sonrası oyuncuları tebrik ederken, devamının geleceğini ifade etti.