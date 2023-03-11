Henüz 6 günlükken depremzede olan bebek, ailesine teslim edildi

Hatay’da henüz 6 günlükken kuvözde depreme yakalanan Umut bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözetiminde 34 gün sonra ailesine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından birçok kişi hayatını kaybederken birçok çocuk ve bebek ailesinden ayrı kaldı. Bu bebeklerden biri de Hatay’ın Antakya ilçesinde depreme yakalanan Yunus Umut Ticar oldu. Antakya’da bulunan devlet hastanesinde hayata gözlerini açan Umut, henüz dünyaya geleli 6 gün olduğunda büyük bir felaketle karşılaştı. Yaşanan deprem anında kuvözde bulunan 6 günlük Umut, bulunduğu hastanenin hasar görmesi nedeniyle Adana’ya sevk edildi. Buradan da Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen Umut, hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altına alındı. Aradan geçen 34 günün ardından Emel ve Hasan Ticar çifti en son 6 günlük olarak gördükleri ancak doya doya kucaklarına alamadıkları Yunus Umut Ticar’ı kucağına alarak doya doya kokladı.

“Umudumuz çok büyüktü, eşime soruyordum ‘oğlum yaşıyor diyordu”

Normalde Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan ancak aile ziyareti için Hatay’ın Antakya ilçesine gittiklerini ve eşinin orada doğum yaptığını söyleyen baba Hasan Ticar, “Eşim orada doğum yaptı. Çocuğumuz hastanede kaldı bizi taburcu ettiler. Deprem olunca çocukları Hatay’dan hastaneye sevk etmişler. Oradan da Ankara’ya sevk etmişler. Ben çağırdılar DNA testi için. Gittim DNA testi verdim ve Allah’a şükür testin sonucu çıktı. Aradılar beni çocuğun burada diye ben de geldim teslim almak için. Çok dua ettim Allah’a ve sabrettim. Hiç umudumu kesmedim. Umudumuz çok büyüktü, eşime soruyordum ‘oğlum yaşıyor diyordu’. Öğrenince elim ayağım bağlandı bir anda. Eşim evdeydi ben iş yerindeydim. Aradım hemen eşimi ‘oğlumuz Ankara’da’ dedim. Ağlamaya ve Allah’a şükretmeye başladık” diye konuştu.

“Umut 13’ünden 23’üne kadar hastanede gözetim altında kaldı”

Umut bebeğin depremden sonraki sürecini anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bekir Koçyiğit, “Umut ayın 13’ünde Etlik Devlet Hastanesine girişini yaptı. Hastaneye giren her çocuğumuzu hem hastane personeli hem de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı çalışanlarımızla orada karşılıyoruz. Karşıladıktan sonra bütün çocuklarımızı kayıt altına alıyoruz. Umut’ta onlardan bir tanesi. 13’ünden 23’üne kadar hastanede gözetim altında kaldı. Tedavisi yapıldı, işlemleri tamamlandıktan sonra kuruluşumuza teslim edildi. Daha sonra burada öz bakımları yapıldı, hiçbir problem ve sıkıntı yaşanmadı” dedi.

“0 yaş grubu çocuklarımızın hepsinin DNA test örnekleri alındı”

Sürecin işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bekir Koçyiğit, “Hastane taburcu edeceğini bize resmi bir yazı ile bildiriyor. Daha sonra biz çocuğumuz ile ilgili resmi süreci başlatıyoruz. İlk önce Valilikten onayımızı alıyoruz sonra çocukların bütün işlemleri başlamış oluyor. O süreç içerisinde Umut çocuğumuz gibi diğer çocuklarımızın da DNA testi yapılmak için kan örnekleri alındı. Adli Tıp’a teslim edildi. Şu anda kuruluşta bulunan 0 yaş grubu çocuklarımızın hepsinin DNA test örnekleri alındı ve hazır” diye konuştu.

Yapılan testlerin ardından çocukların ailelere polis eşliğinde verildiğini söyleyen Koçyiğit, sürecin burada bitmediğini ailenin çocuğu aldıktan sonra da çocuğun sağlık durumunun illerdeki görevliler tarafından takip edildiğini belirtti. Şu an Ankara’daki kurumda 0 yaş grubu 11 çocuğun olduğunu açıklayan Koçyiğit, şu ana kadar 29 çocuğu aile yakınlarına teslim ettiklerini söyledi.