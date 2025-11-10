Hepsiburada 'Efsane 11.11 İndirimleri' başlıyor

E-ticaret platformu Hepsiburada, ‘Efsane 11.11 İndirimleri’ni başlattığını duyurdu.

Hepsiburada, yılda bir kez gelen efsane 11.11’e özel milyonlarca üründe fırsatlarla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Modadan teknolojiye, ev yaşamından kişisel bakıma kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken e-ticaret platformu, ayrıca Kia Picanto’yu özel fiyatla satışa sunarak kampanya dönemine farklı bir boyut katıyor. "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade", 81 ilde pazar günü teslimat ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla kullanıcılarına seçenekler sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, Efsane 11.11 indirimleri boyunca elektronik ve teknoloji kategorilerinde sepette indirim fırsatı sunuluyor. Televizyonlarda sepette, laptoplarda ise mevcut indirimlere ek olarak indirimler uygulanıyor. Oyuncu bilgisayarları, monitörler ve bileşen ürünlerinde de ek indirim geçerli. Seçili Bluetooth kulaklıklarda sepette indirim fırsatıyla teknoloji tutkunları için seçenekler sunuluyor.

Ev teknolojilerini yenilemek isteyen kullanıcılar için beyaz eşya, küçük ev aletleri, çay-kahve makineleri ve robot süpürgelerde de sepette indirim geçerli. Böylece Efsane Kasım, teknolojiden ev elektroniğine kadar geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı seçenekler sunuyor.

Moda kategorisinde dünyaca ünlü markalarda sepette ek indirim, sevilen ayakkabı markalarında ise yine sepette indirim fırsatı sunuluyor. Premium güneş gözlüklerinde indirime ek kupon, seçili markalarda ek kupon, kol saatlerinde de kupon avantajı dikkat çekiyor. Efsane Kasım döneminde dolabını yenilemek isteyen kullanıcılar için her zevke ve bütçeye uygun fırsatlar Hepsiburada’da yer alıyor.

Kişisel bakım ürünlerinde belli bir miktar ve üzeri alışverişlerde indirim, seçili markalarda belli bir miktara indirim fırsatı bulunuyor. Kozmetik ürünlerinde ise değişen indirimlerle makyaj ve bakım ürünleri avantajlı fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.

Evini yenilemek veya yaşam alanına yeni bir dokunuş katmak isteyen kullanıcılar için ev tekstili, sofra, mutfak ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette indirim fırsatı sunuluyor. Süpermarket alışverişlerinde ise Efsane 11.11 kapsamında sepette indirim uygulanıyor.

Girişimci kadınların ürünlerinde ‘Efsane 11.11’ fırsatları

E-ticaret platformunun ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programı kapsamında yer alan kadın girişimcilerin ürünlerinde, Efsane 11.11 dönemine özel fırsatlar sunuluyor. Ev yaşamından modaya, süpermarketten kişisel bakıma uzanan pek çok kategoride indirimler geçerli olacak.

11.11’de Kia araç satışa sunulacak

11 Kasım’da özel fiyatla satışa sunulacak Kia Picanto, kullanıcılarla Hepsiburada üzerinden buluşacak. Aracı satın alan kullanıcıların bayi ve teslimat süreçleri ise doğrudan yürütülecek.