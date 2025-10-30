Hepsiburada, 'Efsane Kasım'da hanelere 10 milyar TL tasarruf sağlamayı hedefliyor

Hepsiburada, bu yıl Efsane Kasım’ın 10’un yılını kutluyor. E-ticaret platformunun gerçekleştirdiği Efsane Kasım Araştırması, tüketicilerin yüzde 90’ının bu dönemde alışveriş yapmayı planladığını ortaya koyuyor. Platform, bu yıl 600 milyon ziyaret ve 50 milyonun üzerinde ürün siparişi ve indirimlerle 10 milyar TL’lik hane tasarrufu hedefliyor.

E-ticaret platformu Hepsiburada, e-ticaretin en yoğun ayı olan Kasım ayı öncesi, müşterilerin indirimlere olan yaklaşımlarını ve Kasım ayındaki alışveriş planlarını içeren araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 18-55 yaş aralığında, 2 bin 228 kişi ile online olarak yapılan araştırma, tüketicilerin Kasım indirim dönemlerine yönelik yaklaşımlarını ve alışveriş planlarını ortaya koyuyor. Efsane Kasım’ın 10 yılına özel kampanyalarını, araştırma sonuçlarının ve 10 yıllık deneyimi ışığında kurgulayan e-ticaret platformu, ‘Peşin Fiyatına 10 Taksit’ imkanıyla müşterilerin alım gücünü desteklerken "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" ile en uygun fiyat garantisi verdiğini duyurdu.

"Türk kültürüne uygun planlı alışveriş dönemi"

25 yıl önce Türkiye’yi e-ticaretle tanıştıran marka olarak bugün Efsane Kasım’ın 10’uncu yılını kutladıklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, "Hepsiburada hikayesi ile birlikte Türkiye’nin dijital ekonomisinin de en güçlü hikayelerinden birini yazdık. Efsane Kasım bu hikayenin en heyecan verici sayfalarından biri. Bu zamana kadar milyonlarca siparişin, markanın ve hikayenin bir parçası olduk. 2016’da Türkiye’ye kazandırdığımız bu dönemi ‘kara cuma’ anlayışından çıkarıp kültürümüze uygun, planlı, sabırlı ve tasarruf odaklı bir döneme dönüştürdük. Artık Efsane Kasım, sadece bir indirim dönemi değil; ihtiyaçların giderildiği, planlı bir finansal stratejinin uygulandığı bir alışveriş dönemi haline geldi" dedi.

"Efsane Kasım herkesin kazandığı bir model"

Gökçetekin, Efsane Kasım’ın yıllar içinde Türkiye’nin alışveriş kültürünü dönüştürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Platform olarak Efsane Kasım’ı herkesin kazandığı bir dönem haline getirdik. Tüketici kazansın, üretici kazansın, Türkiye kazansın istedik. Bu yıl da 4 milyon kupon ve sepet indirimleriyle, 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar TL’lik tasarrufun yansımasını bekliyoruz. Aynı zamanda 3,5 milyon Premium müşterimize Efsane Kasım’da daha fazla fayda sağlayacağız. 5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30’dan fazla kategorimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturmak için hazırız."

Gökçetekin, Efsane Kasım’ın Türkiye’de yalnızca tüketiciler için değil, aynı zamanda KOBİ’ler ve girişimciler için de büyük bir fırsat dönemi olduğuna dikkat çekerken, "Hepsiburada ekosisteminin kalbinde KOBİ’ler, kadın girişimciler, kooperatifler ve yerel üreticiler var. Her biri Türkiye’nin dört bir yanında büyüyen dijital ekonominin kahramanları. Efsane Kasım’ın 10. yılında onların başarısını daha da büyütmek için yanlarındayız" dedi.

"Artık Efsane Kasım, alışveriş değil tasarruf dönemi"

Araştırmanın bulguları hakkında değerlendirmede bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise, "10 yıl önce Efsane Kasım’ı Türkiye’ye getirdiğimizde sadece indirim dönemi bitti demiştik. Çünkü biz Kasım’ı, planlı alışverişin ve finansal farkındalığın ayına dönüştürmeyi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada Efsane Kasım, geçici bir kampanya değil; kalıcı bir alışveriş refleksi, hatta tasarruf dönemi haline geldi. Türk kültüründeki tasarruf ve planlama anlayışını dijital dünyaya taşıdık. Artık müşteriler duygusal değil, analitik alışveriş yapıyor. Ekim’de sepete ekliyor, Kasım’da fırsatı bekliyor. Biz bu davranışı ‘Kasım sabrı’ olarak tanımlıyoruz" diye konuştu.

"Tüketicilerin yüzde 90’ı Kasım ayında alışveriş yapmayı planlıyor"

E-ticaret platformunun gerçekleştirdiği Efsane Kasım 2025 Araştırması sonuçlarına göre tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında önemli bir değişim yaşandığını ifade eden Ender Özgün, şöyle devam etti: "Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 90’ı Kasım ayında alışveriş yapmayı planlıyor, yüzde 75’i indirim görünce beklemeden alışveriş yaptığını, yüzde 55’i sık kullandığı ürünleri stokladığını, yüzde 45’i ise Kasım dönemini yüksek fiyatlı ürünleri almak için değerlendirdiğini ifade ediyor.

"Tüketiciye finansal rahatlık ve güven sunuyoruz"

Tüketicilerin alışveriş tercihinde ödeme kolaylıkları ve vade seçenekleri de öne çıkıyor. Ender Özgün, "Efsane Kasım’ın 10’uncu yılına özel sunduğumuz "Peşin Fiyatına 10 Taksit" imkanı müşterilerimizin alım güçlerini destekliyor. Ayrıca bu yıl da Efsane Kasım’da ‘Gerçek İndirim’ platformumuzda demeye devam ediyoruz. "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" garantisiyle de müşterilerimiz, Hepsiburada satıcılı ve kampanya işaretli bir ürünün farklı bir pazaryerinde daha uygun fiyata satıldığını belgelemeleri durumunda aradaki fiyat farkını sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde Hepsipara veya nakit olarak iade alabiliyor" dedi.

"Elektronikten temel tüketime kadar her şey e-ticaret’ten alınıyor"

Özgün, "Tüketiciler artık 5-6 farklı kategoriden ürün alıyor; elektronikten modaya, temel tüketimde kozmetiğe kadar her alışveriş planlı bir yatırım gibi yapılıyor. Her yıl yeni bir rekora imza attığımız Efsane Kasım döneminde bu yıl; 120 bin cep telefonu, 80 bin laptop, 80 bin robot süpürge, 500 bin cilt bakımı ürünü, 1 milyon çocuk kitabı, 450 bin sweatshirt, 200 bin ayakkabı, 100 bin tencere ve 80 otomobil satışı bekliyoruz" dedi.

Efsane Kasım "Efsane Premium Günleri" ile başladı

Yapılan açıklamaya göre, Efsane Kasım’ın 10’uncu yılında ilk kampanya 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Efsane Premium Günleri oldu. Premium üyeleri bu dönemde özel fiyatlar, ücretsiz kargo, Hepsipara kazanımı ve "Peşin Fiyatına 10 Taksit" gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek. E-ticaret platformu ayrıca "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" imkanıyla Kasım ayı boyunca kullanıcılarını milyonlarca üründe gerçek indirimlerle buluşturuyor.