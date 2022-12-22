Hepsiburada'dan girişimci kadınlara destek

E-ticaret platformu Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programında yer alan kadınlara sunduğu desteklere bir yenisini daha ekleyerek DenizBank iş birliği yaptı. Kadınların bankacılık ürünlerinden avantajlı biçimde faydalanmasını hedefleyen bu birliktelik, katılımcıların e-ticarette güç kazanmasına destek olacak.

Hepsiburada, girişimci kadınlara destek için bu kez DenizBank ile iş birliği yaptı. Kadınların ekonomiye katılımı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla 2017’de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla birçok projeye imza atan ve girişimci kadınlara destek olan e-ticaret platformu, bu iş birliklerine banka ile bir yenisini ekledi. Pazarlamadan teknolojiye, operasyonel süreçlerden reklama pek çok konuda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 38 bin kadının ekonomiye katılımına katkı sağlayan e-ticaret platformu, avantajlı finansal hizmetlerini zenginleştirecek banka iş birliğiyle, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerini kolaylaştırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, ekonomiye katkılarını artırarak, işlerini büyütmelerine destek olması için iş birliği çerçevesinde girişimci kadınlara, 4 ay ödemesiz olarak 250 bin TL’ye kadar nakit desteği, avantajlı faiz oranları ve 18 aya varan vade imkanı sunulacak. Ayrıca süre sınırı olmaksızın, bankanın mobil ve internet şubesinden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden masraf alınmayacak. Hepsiburada iş ortağı girişimci kadınlara, bankanın POS müşterisi olmaları durumunda, 20 bin TL ciroya kadar 1,29 komisyon (6 ay geçerli) avantajı da sunulacak. Hayata geçirilen bu iş birliği kapsamında Dijital Pazarlama ve Verilerle İşletme Yönetimi eğitimleri, iki ve üzeri çalışan sayısına sahip firmalara 3 yıllık kişi başı bin 500 TL maaş promosyonu ile 1 adet 25 yapraklı ücretsiz Çek karnesi (Değerli kağıt bedeli hariç) sunulacak.

"Girişimci kadınlara desteklerimiz artarak devam edecek”

Banka ile hayata geçirilen iş birliğiyle ilgili konuşan Hepsiburada CFO’su Korhan Öz, “Hepsiburada olarak platformumuzda yer alan girişimci kadınlar için destek projelerimizi çeşitlendirmeye ve artırmaya devam ediyoruz. 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla eğitim ve pazarlamanın yanı sıra operasyonel süreçlerle ilgili destekler sağlıyoruz. Bir e-ticaret platformu ve teknoloji şirketi olarak girişimci kadınları desteklemenin yanı sıra onların finansal olarak da yanlarında olabilmek amacıyla banka ile bir araya geldik. Bu sayede girişimci kadınların finansal engelleri aşmalarına bir destek daha eklemiş olduk” dedi.

Banka olarak kadınların gücünü ekonomiye kazandırmanın öneminin bilincinde olduklarını ifade eden DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin tam potansiyeline kavuşması için kadınlarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştırmaya, işlerini büyütüp ayağa kaldırırken onları kapsamlı şekilde desteklemeye büyük önem veriyoruz. Platform ile kadın girişimcilerimizin ekonomiye katkılarını artırarak, işlerini büyütmelerine destek olmak üzere güçlerimizi birleştirdik. Önümüzdeki dönemde de kadınlarımızın ekonomide hak ettikleri şekilde varlık göstermelerini desteklemek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”.