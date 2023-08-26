Hepsiburada'dan patili dostlara anlamlı destek

E-ticaret platformu Hepsiburada, hayata geçirdiği kampanya ile kullanıcıların pet shop kategorisinden yapacağı alışverişlerde patili dostların 1 günlük mama masraflarının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Hepsiburada, 26 Ağustos Dünya Köpekler Günü kapsamında anlamlı bir kampanya başlattı. Yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılarak can dostlara destekte bulunmak isteyenler, alışverişlerini 26-27 Ağustos tarihlerinde Hepsiburada pet shop kategorisinden yapabilecek. E-ticaret platformu tarafından 15 Eylül’de Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği’ne (HAÇİKO) teslim edilecek mamalar, HAÇİKO’nun belirlemiş olduğu besleme bölgelerine ulaştırılacak.

Bugüne dek pek çok sivil toplum kuruluşuna mama, sağlık ve barınma desteğinde bulunan e-ticaaret platformu geçtiğimiz günlerde de Çanakkale’de başlayan ve hızla yayılan orman yangınından etkilenen canlılar için HAÇİKO iş birliği ile mama, tıbbi malzeme ve lojistik desteğinde bulunmuştu.