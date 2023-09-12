Hepsiburada'dan yapay zekaya dayalı 'değerlendirme özeti' ve 'hızlı Yorum'

Hepsiburada kullanıcıları, ChatGPT entegrasyonuyla almak istedikleri ürüne dair yüzlerce yorumu okumaya gerek kalmadan, tüm yorumlara dair yapay zekanın ürettiği özet sayesinde diğer kullanıcıların ürün deneyimi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

E-ticaretin yaygınlaşması ile birlikte marka ve müşteri iletişimi tüm dünyada önem kazanırken, kullanıcıların karar süreçlerini hızlandırmak ve alışveriş deneyimini kolaylaştırmak üzere gerçekleştirilen iyileştirmeler de ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda diğer kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri, müşterinin bir ürünü satın almak için karar verme sürecinde oldukça etkili oluyor.

Yapay zekaya dayalı yorum “değerlendirme özeti”

Yapay zeka teknolojilerini iş ortaklarına ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmak için kullanan Hepsiburada, yapay zekaya dayalı projelerine bir yenisini ekliyor. Bu doğrultuda son zamanların öne çıkan “üretken yapay zeka” ürünü Chat GPT’yi kullanarak “Değerlendirme Özeti” bölümünü belli başlı kategoriler ve ürünler için devreye almaya başlayan Hepsiburada gerçekleştirilen entegrasyon ile platformda yer alan ürünler hakkında yapılan tüm tüketici yorumlarını ChatGPT ile analiz ederek tarafsız bir şekilde özetliyor ve kullanıcılar bu sayede sayısı binleri bulan yorumların içinde kaybolmadan ürün hakkında hızlı şekilde bilgi edinebiliyor. Hepsiburada sunmaya başladığı yapay zekaya dayalı “değerlendirme özeti” uygulamasının kapsamını zaman içerisinde daha da genişleterek tüm kategorilere ve ürünlere yaymayı planlıyor.

Diğer kullanıcılara ait ürün deneyimlerinin daha kolay incelenmesini sağlamak için geliştirilen ve ilk kez Türkiye’de Hepsiburada tarafından hayata geçirildiği belirtilen bu yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar, yorumları okumak yerine, bu uygulama sayesinde tüm yorumların bir paragraflık özetini okuyarak ürün ve kullanıcıların deneyimleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Kullanıcılar satın aldıkları ürünlerle ilgili yorum yapmalarını da teşvik etmek amacıyla, yapay zeka entegrasyonu ile ayrıca yorum yazmayı da kolay bir hale getiren ürünü devre alıyor. “Hızlı Yorum” adı verilen uygulamada Chat GPT entegrasyonu sayesinde, bazı kategorilerde kullanıcıya satın aldığı ürün ile ilgili daha önceden farklı kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak yer alan anahtar kelimeler sunuluyor. Kullanıcı satın aldığı ürünle ilgili uygun bulduğu tanımlamaları ve anahtar kelimeleri seçerek, yapay zeka desteğiyle hazırlanmış yorumunu görebiliyor. Kullanıcı yapay zeka tarafından hazırlanmış yorumu gözden geçirip düzenledikten sonra Hepsiburada üzerinde yayınlayabiliyor.