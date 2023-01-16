Hepsiburada, Davos'ta yapay zeka yatırımlarını anlatacak

Bu sene 16-20 Ocak tarihleri arasında Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı kapsamında gerçekleşecek. Yapay Zekaya Özenle Yatırım Yapmak’ konulu panelde Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan konuşmacı olarak yer alacak.

Her yıl Ocak ayında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen World Economic Forum (WEF) Yıllık Toplantısı, bu sene 16-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dünyanın önde gelen liderlerini, iş insanlarını, akademisyenleri, sivil toplum örgütleri temsilcilerini ve medya mensuplarını bir araya getiren Forum’un bu seneki teması ise ‘Parçalanmış Bir Dünyada İş Birliği’ olarak belirlendi. Forum’da bu sene de küresel sorunların çözümüne yönelik iş birlikleri için fikirlerin paylaşıldığı oturumlar gerçekleştirilecek.

Panelde dünyanın teknoloji liderleri konuşacak

Davos’un bu sene en dikkat çekici oturumlarından birinde, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da konuşmacı olarak yer alacak. 18 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile 15.15-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Yapay Zekaya Özenle Yatırım Yapmak’ başlığıyla Axios Baş Teknoloji Muhabiri Ina Fried’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda Hanzade Doğan’ın yanı sıra C3.AI Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Thomas Siebel, Data Kind CEO’su Lauren Woodman, Breyer Capital’in Kurucusu ve CEO’su Jim Breyer ile Dünya Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Başkanı Kay Firth-Butterfield konuşmacı olarak yer alacak.

Yapay zeka yatırımlarının önemi ve ‘sorumlu yapay zeka’ masaya yatırılacak

Yatırımcıların yapay zeka gibi teknolojilerin faydalarını en üst düzeye çıkarmaları ve toplumsal risklerinin azaltılmasıyla ilgili yapılması gerekenlere odaklanılacak panelde Hanzade Doğan, Hepsiburada örneği üzerinden yola çıkarak yapay zeka ve bağlantılı yeni teknolojilere yapılan yatırımlar ve yapay zekanın sorumlu kullanımı ile elde edilecek sosyal ve ekonomik kazanımlar konusunda açıklamalarda bulunacak.

Dünya Ekonomik Forumu’nun organize ettiği ‘Yapay Zekada Sorumlu Yatırım Girişimi’ ile doğrudan bağlantılı olarak gerçekleştirilecek oturumda devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticilerin yanı sıra basın mensupları da dinleyici olarak yer alacak.