Hepsiburada, deprem bölgesinde 6 ayda 1,9 milyar TL'lik ticaret hacmi oluşturdu

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın, deprem bölgesinde kalıcı refahın tesisine katkı amacıyla mart ayında başlattığı ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programının ilk 6 aylık sonuçlarına göre, bölgedeki KOBİ ve esnafın platform üzerinden ticaret hacmi 1,9 milyar TL oldu. 6 ayda bölgede 1700 yeni işletme platform ile e-ticarete başladı.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 6 Şubat ve sonrasında gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için hayata geçirdiği ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programının Mart-Eylül 2023 dönemini kapsayan ilk 6 aylık sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi; bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması; istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsayan programla bölgedeki aktif satıcıların e-ticaret platformu üzerinden ulaştığı net ciro 1,9 milyar TL oldu. Program kapsamında bölgede faaliyet gösteren aktif satıcıların toplamı 6 ay sonunda 15 bini, toplam ürün satışı 4,7 milyon adedi, net sipariş sayısı ise 2,8 milyonu geçti.

2017’den itibaren yürüttüğü ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı’ ile binlerce kadın girişimciyi teknoloji gücüyle destekleyen e-ticaret platformu, deprem bölgesinde faaliyet gösteren girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine de destek vermeye devam ediyor. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan 2 bin 980 girişimci kadın ve kadın kooperatifleri deprem felaketinin ardından ilk 6 ayda gerçekleşen ticaret hacmi 124 milyon TL’ye ulaştı.

E-ticaret İhtisas Merkezi Adana’da hizmete girerken, Hatay için çalışmalar başladı

E-ticaret platformu, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ofis, stok, lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla ‘E-Ticaret İhtisas Merkezleri’ projesini de hayata geçirdi. 3 farklı şehirde kurulacağı açıklanan E-Ticaret İhtisas Merkezleri’nin ilki Temmuz ayında Adana’da açıldı. İkinci merkezin ise Hatay’da açılması üzere çalışmalara başlandı.

E-ticaret platformu Adana’da açılan E-Ticaret İhtisas Merkezi’nde mevcut satıcıların yanında olmayı sürdürürken, bölgede e-ticarete yeni başlayacak satıcılar için de eğitimler ve programlar düzenleniyor. Bu doğrultuda bölgedeki e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerine 1000’den fazla satıcı katıldı.

Hepsiburada, deprem bölgesinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. E-ticaret platformu, ‘Bir Gülüş Yeter’ projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için gerçekleştirdiği etkinlikler ile bugüne kadar bölgedeki 3 bin 500’den fazla çocuğa ulaştı.

Hepsiburada’dan Deprem Bölgesi satıcılarına dijital pazarlama desteği

E-ticaret platformu ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü’ programı kapsamında ayrıca bölgede faaliyet gösteren satıcıların satış gelirlerini yukarıya çekebilmek için dijital pazarlama desteği de gerçekleştirdi. Bölgedeki satıcılar için sağlanan bu desteğin operasyonu Hepsiburada ekibi tarafından yürütülüyor.

Bu destek ile beraber deprem bölgesindeki platform satıcılarının ürünleri internette reklam olarak kullanıcılara gösterilerek, bölgedeki satıcıların ürünleri ön plana çıkarılıyor. Bu sayede satıcıların satışlarının artmasını sağlanıyor. Yapılan internet reklamları aracılığıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren 552 satıcının sayfasına ek 635 bin trafik yönlendirme gerçekleştirilirken reklamlardan önceki döneme kıyasla deprem bölgesinde trafik yönlendirilen satıcıların ürün satış adedinde yüzde 28, siparişlerinde ise yüzde 27’lik yükseliş gözlemlenirken, satıcıların gelirlerinde ek 6,6 milyon TL’lik artış yaşandı.