Hepsiburada E-Ticaret Haftası'nda stratejik partner olarak yer alıyor

Hepsiburada, bu yıl ilk kez Ticaret Bakanlığı öncülüğünde; ETİD ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi’nin katkılarıyla düzenlenecek E-Ticaret Haftası’nda stratejik partner olarak yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde; ETİD ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi’nin katkılarıyla düzenlenecek E-Ticaret Haftası başlıyor. Hepsiburada, 21-22 Kasım’a özel hazırlanan E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler kampanyası kapsamında teknolojiden modaya, kişisel bakımdan anne-bebek ürünlerine uzanan geniş bir yelpazede milyonlarca ürünü tüketicileriyle buluşturacak. Hepsiburada, 21-22 Kasım tarihlerinde "E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler" kampanyasıyla da müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunacağını duyurdu.

Ev teknolojileri, telefon ve aksesuar, moda, kozmetik ve kişisel bakım, ev-yaşam, anne-bebek kategorilerinde ve Hepsiburada’nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programına dahil kadın girişimcilerin ürünleri kampanya kapsamında tüketicilerle buluşuyor.

21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek E-Ticaret Haftası kapsamında ayrıca Hepsiburada standında iş ortaklarını ve müşterilerini ağırlayacak.