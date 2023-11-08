Hepsiburada Global ile yerli ürünler küresel piyasalara açılıyor

E-ticaret platformu Hepsiburada, yurt içindeki müşteri memnuniyetini ve sahip olduğu 23 yıllık e-ticaret deneyimini e-ihracat ile yurt dışına taşıyor.

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon başta olmak üzere önde gelen markalarının ve KOBİ’lerinin ürünlerini, e-ihracatla farklı coğrafyalara açan Hepsiburada; e-ihracat çalışmalarını Ticaret Bakanlığı himayesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla Ankara’da düzenlenen Ankara E-ihracat Zirvesi’nde tanıttı.

“Platformumuzdaki satıcı ve markaları Türkiye ile sınırlı kalmadan farklı coğrafyalara ulaştıracağız”

Zirvede konuşan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada olarak e-ticaret ekosistemini büyütmeyi hedefleyen çeşitli çalışmaları hayata geçirerek Türkiye’deki perakendecilerin ve KOB’lerin işlerini büyütmelerine katkı sağladıklarını belirtti. Gökçetekin, “Hepsiburada Global ekibimiz yaklaşık bir senedir yoğun bir mesaiyle platformumuzdaki satıcıları ve markaları e-ihracatla küresel piyasalara taşımak için çalışmalar yürütüyor. Bugün platformumuzda 100 bini aşkın iş ortağımız satış yaparak milyonlarca müşterimize ürünlerini ulaştırıyor. Artık platformumuzdaki satıcı ve markaları farklı coğrafyalara da ulaştırıyoruz” dedi.

E-ihracat konusundaki deneyimli ekipleriyle çok titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Nilhan Onal Gökçetekin bu çalışma ile iş ortaklarının ve markaların dış pazarlara erişimlerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Gökçetekin, sözlerine şöyle devam etti: “E-ihracat kapsamında iki ayrı modelle ilerliyoruz. İlk modelde hedefimiz, Türkiye’den 4 saatlik uçuş mesafesindeki yakın coğrafya ülkelerinden başlayarak diğer bölgelere yayılmak. Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler, Balkanlarla başladık. 2022’nin ilk çeyreğinden itibaren Türkiye için büyük bir potansiyele sahip olan Azerbaycan’da Hepsiburada Global uygulamamızla faaliyet gösteriyoruz. Yakın zamanda faaliyet göstermeye başlayacağımız bir başka ülke ise Ukrayna. Buradaki talebi karşılamak üzere kendi uygulamamızla bu pazara giriyoruz. İkinci modelde ise yerel iş ortaklarıyla birlikte büyüme stratejisi izliyoruz. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgelerinde mevcutta finans, lojistik, pazarlama gibi sektörlerde başarılı olan şirketlerle işbirlikleri kuruyoruz. Hepsiburada’yı bir mega satıcı olarak bu platformlara bağlıyoruz ve yerel şirketleri Hepsiburada üzerinden ihracata açıyoruz. Bunların bir örneği Balkanlar’da yaptığımız Foleja işbirliği üzerinden bölgeye açılımımız. Almanya ve Orta Doğu için de benzer bir modelle faaliyete geçtik.”

“Ülkemizin e-ihracat hedefleri ile uyumlu şekilde iş ortaklarımızı büyüteceğiz”

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin bayrağını e-ihracat sayesinde dünyada dalgalandırmayı hedeflediklerini belirten Gökçetekin, “Türkiye’nin ihracatına önümüzdeki günlerde ve yıllarda çok önemli katkılar sunacağımızı biliyoruz. Türkiye’deki iş ortaklarımızın farklı coğrafyalarda büyümesi ve ekonomimize daha fazla katkı sağlamaları için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Türk ürünlerimizin kalitesinin tüm dünya ile buluşturuyoruz”

E-ihracat Zirvesi’nde düzenlenen panelde söz alan Hepsiburada Global Genel Müdürü Emin İmer ise “Gümrük, lojistik, sipariş, pazarlama gibi çok sayıda ayağı olan e-ihracatta, süreçlerin hepsini tek elde toplayıp en uygun modelleri geliştirdik. Platformumuzda yer alan satıcılar uygulamalarımız sayesinde dünya pazarına girmeye başlıyor. Bu sayede Türk markaları dünya pazarlarında daha çok yer almaya başlayacak. Türk ürünlerimizin kalitesinin tüm dünyada beğeniyle karşılandığını gözlemliyoruz. Ülkemizin e-ihracat hedefleri çerçevesinde e-ticaret ekosistemimize ve ülkemize fayda sağlayacağımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.