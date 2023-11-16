Hepsiburada, kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyor

Hepsiburada, 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü’nde kadın girişimciliğine destek verme taahhüdünü sürdürdüğünü duyurdu. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında kadın girişimcilere özel finansal destekler, kadın kooperatiflerini destekleme ve uluslararası projelerle geniş kapsamlı bir destek sunmaya devam eden platform, 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü’nde kadın girişimciliğin toplumsal ve ekonomik etkilerini artırma taahhüdünü vurguladı.

E-ticarette kadın girişimcilik programını başlatan Hepsiburada 7 yıldır sürdürdüğü Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında kadın girişimcilere destek verme taahhüdünü sürdürdüğünü duyurdu.

19 Kasım Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla tüm kadın girişimcileri kutlayan Hepsiburada’nın CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, "Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği Hepsiburada’nın temel değerleri arasında. Bir kadın tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından yönetilen ve çalışanlarının yüzde 46’sı kadınlardan oluşan bir şirket olarak, bu özel günde tüm kadın girişimcilerin başarı hikayelerini kutluyoruz. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız kapsamında 7 yıl boyunca ’Kadın Gücü’nün neleri başarabildiğini çok net şekilde gözlemledik. Kadınları ekonomik ve sosyal hayatın her alanında destekleyen bir şirket olarak, kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hali hazırda 45 bine ulaşan kadın girişimci sayımızı 2030 yılında 120 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Hepsiburada, 2017 yılında Türkiye’deki kadınların ekonomik katılımlarını desteklemek amacıyla başlattığı "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programını 7. yılına girerken büyüterek sürdürüyor. Program, kadın girişimcilerin e-ticaret dünyasına daha etkin katılımını teşvik etmek amacıyla çeşitli imkanlar sunuyor. Bu imkanlar arasında indirimli komisyon oranları, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi, eğitim ve indirimli kargo gibi fırsatlar yer alıyor.

Finansal desteklerle kadın girişimcilere destek

Platform, Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasıyla iş birliği yaparak kadın girişimcilerin finansal destek ihtiyaçlarını karşılayan projelere imza atıyor. "Girişimci Kadınlar Finansal Engelleri Aşıyor" projesi, kadın girişimcilere finansmana erişim olanağı sunuyor ve bu sayede kadın girişimcilere sağlanan kredi ile bankacılık ürün ve hizmetlerinin toplamı 18 milyon TL’ye ulaştı. TEB Aile Akademisi’nin 5 modülden oluşan finansal okuryazarlık eğitimi de kadın girişimcilerin erişimine sunuluyor.

Kadın kooperatiflerinin ekonomik katkısını artırmak amacıyla Hepsiburada, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın kooperatiflerini destekliyor. Kadın girişimcilerin ürünlerini Türkiye’nin 81 ilinde ulaşılabilir kılmak, daha fazla müşteri ile buluşturmak için e-ticarete taşıyan platform, halen 230’dan fazla kadın kooperatifi tarafından satış yapılmasını sağlıyor.

Kadın girişimcilere destek için beş uluslararası proje

Pandemi döneminde kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan dört uluslararası projeyle Hepsiburada, girişimci kadın ve kadın kooperatiflerine destek oluyor. Program, kadın girişimcilere komisyon indirimi, ücretsiz fotoğraf çekimi, indirimli kargo ücreti ve pazarlama imkanları sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen projelerle toplam 2 bin 285 kadına 262 saat eğitim, 2 bin 304 saat mentorluk sağlandı.

Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı kapsamında deprem bölgesindeki girişimci kadınlara desteğini sürdürüyor. Bölgede platform üzerinden satış yapan 3 bin 83 girişimci kadın ve 34 kadın kooperatifi, depolama, paketleme, kargo hizmetleri, komisyon indirimi, eğitim, reklam ve pazarlama destekleri gibi birçok faydadan ücretsiz olarak yararlanıyor.