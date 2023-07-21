Hepsiburada, Meta iş birliği ile gençleri 'Premium Challenge'a davet ediyor

Hepsiburada, Meta iş birliği ile gençleri Premium Challenge’a çağırıyor.

Hepsiburada, Meta ile iş birliği yaparak gençleri ‘Premium Challenge’a davet etti. Büyük meydan okuma Premium Challenge yarışmasında, aynı zamanda jüri olan 6 influencer çektikleri reels ile alışverişlerinin avantajlarından bahsederken Premium’un avantajlarından yararlanıyorlar.

Paylaşılan bilgilere göre, meydan okuma yarışmasına katılan yarışmacıların süreci şu şekilde gerçekleşiyor;

Hepsiburada Instagram hesabına DM’den alev emojisi emojisi atarak konuşmayı başlatıyorlar. Ardından DM’den yarışma ile ilgili tüm bilgilere sahip olarak bir efso avantajı seçiyorlar. Avantajlarını belirleyen yarışmacılar reel’lar çekerek bu avantajı kendi istedikleri şekilde anlatıyorlar.

Kendi Instagram hesaplarında ürettikleri reel’ı paylaşan yarışmacılar, Hepsiburada’ya DM’den paylaştıkları reel’ın linkini göndererek jüri değerlendirme sürecinde yer alıyorlar.

Influencer’lar Ayşe Yüksel, Emre Uzunboy, Elif Saraç, Furkan Rıza Demirel, Deniz Özevin, Ali Aktaş’ın jüride bulunduğu yarışmada her hafta 1 kişi 1. olarak 5 bin TL Hepsipara kazanıyor. 13 Ağustos’tan sonra ise 5 finalistten ilk 3’ü seçiliyor ve sırasıyla 30 bin, 20 bin ve 10 bin TL Hepsipara kazanacaklar. 13 Temmuz’da başlayan Premium Challenge yarışması 13 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yarışmayla ilgili bilgilere hepsiburada.com/premium-challenge adresinden ulaşılıyor.