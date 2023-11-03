Hepsiburada'nın Kıvanç Tatlıtuğ'lu 'Efsane Kasım' reklam filmi yayında

E-ticaret platformu Hepsiburada, marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ ile yılın e-ticaret için en heyecanlı dönemi Efsane Kasım’ı reklam filmiyle başlattı. Reklam filminde Kıvanç Tatlıtuğ ‘Kasımı Efsane Yaşayan’ e-ticaret platformu kullanıcılarıyla bir araya geliyor.

Hepsiburada, Efsane Kasım’ı marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni reklam filmine imza atarak, “Kasımı Efsane Yaşa” sloganıyla başlattı. Tatlıtuğ, reklam filminde “Beklediğiniz gün geldi, Efsane Kasımı Efsane Yaşayanlar” diyerek Efsane Kasım’ın geldiği haberini veriyor.

Yapılan açıklamaya göre filmde, Kıvanç Tatlıtuğ modayı efsane yaşayan İlayda’ya alışveriş tüyosu veriyor. Hepsiburada limitiyle kart limitine dokunmadan küçük ev aleti alışverişini yapan Berk’in de mutfağında kahve içiyor. Ardından da teknolojiyi efsane yaşayan nam-ı değer “king34” Can’la selamlaşıyor, efsane indirimle bilgisayar ve telefon alan Can’a oyunu kaçırma diyor. Kıvanç Tatlıtuğ, “Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde” ve birçok avantajla Hepsiburadalıların Kasımı efsane yaşayacaklarına “Hepsiburada Sözü” veriyor.