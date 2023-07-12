Hepsiburada'nın marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ oldu
Hepsiburada'nın yeni marka yüzü başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
Hepsiburada’nın yeni marka yüzü başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
E-ticaret platformu Hepsiburada’nın yeni marka yüzü başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. İş birliği kapsamında, Tatlıtuğ’un “güven markası” olduğu belirtilen Hepsiburada’nın değerleriyle örtüşen duruşu ve samimi algısı, platformun müşterileriyle olan bağıyla bütünleşecek. Tatlıtuğ, platformun hizmet anlayışı ve yenilikçi servisleri üzerine olan çalışmalarında da müşterilerine verdiği “Hepsiburada Sözü”nün destekçisi olacak.