Hepsiburada Premium 2 milyon üyeye ulaştı. Hepsiburada Premium’lular bu sürede toplam 3 milyar TL fayda elde etti.

Hepsiburada, Hepsiburada Premium’un 2 milyon üyeye ulaştığını duyurdu. Verilere göre üyeler Temmuz 2022’den bu yana toplam 3 milyar TL fayda elde etti. Premium kullanıcıları tam 41 milyon siparişinde kargo bedava avantajından yararlandı.

Premium’lulara toplam 14 bin kampanya sunuldu

Hepsiburada Premium’lular, sadece onlara özel sunulan kampanyaları kaçırmadı. Toplam 14 bin kampanyadan yararlanan Hepsiburada Premium’lular en fazla Süpermarket, Dijital Ürünler, Giyim ve Sağlık/Güzellik kategorilerinden alışveriş yaptı. Premium’lular 2 yılda 640 ton çay, 400 ton çikolatalı fındık kreması, 1.17 milyon litre ayçiçek yağı, 49.69 metre tuvalet kağıdı siparişi verdi.

Ayda ortalama 4 sipariş veren Premium’lu toplamda 443,58 TL tasarruf ediyor

Hepsiburada Premium’a geçen kullanıcılar, ayda verdikleri 4 siparişle 119,60 TL kargodan tasarruf ederken, ortalama 79,08 TL Hepsipara kazancı ediniyor. En az 4 Premium kampanyasından yararlandığında ortalama 105 TL tasarruf eden Premium’lular 139,90 TL değerindeki BluTV hediyesini de kazanarak toplamda ortalama 443,58 TL tasarruf etmiş oluyor.

Artık ’yıllık üye’ olunabiliyor

Kullanıcılar, artık dilerlerse üyeliklerini yıllık olarak da başlatabiliyorlar. Hepsiburada Premium yıllık paketi 180 TL karşılığında tanımlanıyor, böylece ayda 15 TL’ye Premium ayrıcalıklarına ulaşabiliyorlar.

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli; “Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan Hepsiburada Premium’un 2 yıldan kısa bir sürede 2 milyon üyeye ulaşması mutluluk verici. Müşterilerimizin Premium’a olan ilgisini, Hepsiburada’ya olan sadakat ve güvenlerinin bir göstergesi olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Hepsiburada Premium’lu müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, alışveriş deneyimlerini daha da mükemmelleştirecek servisler ve kampanyalar sunmaya devam edeceğiz” dedi.