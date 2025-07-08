Hepsiburada Premium 3 yılda müşterilerine 25 milyar TL fayda sağladı

Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium, 3. yılını 3,5 milyon üyesiyle birlikte kutluyor. Premium, bugüne kadar üyelerine toplam 25 milyar TL’lik fayda sağladı.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret markalarından Hepsiburada, sadakat programı Premium’un üçüncü yılını üyelerine özel avantajlarla kutluyor. Yapılan açıklamaya göre, 7-14 Temmuz tarihleri arasında geçerli kampanyalar, alışverişi hem daha ekonomik hale getiriyor hem de kullanıcıya fiyat güvencesi sunuyor. "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" kampanyasıyla, Premium üyesi bireysel müşteriler, Hepsiburada satıcılı ve kampanya işaretli bir ürünün farklı bir pazaryerinde daha uygun fiyata satıldığını belgelemeleri durumunda aradaki fiyat farkını sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde Hepsipara veya nakit olarak iade ediliyor. Premium üyeleri, anlaşmalı bankalarla geçerli "Peşin Fiyatına 9 Taksit" imkanı sayesinde alışverişlerini daha esnek ödeme koşullarıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Premium kullanıcıları artık yaptıkları alışverişlerden yüzde 3 oranında Hepsipara kazanıyor, kazandıkları Hepsipara’ları 30 gün boyunca Hepsiburada alışverişlerinde kullanılabiliyor.

"Premium ile hayatı kolaylaştıran bir sadakat anlayışı sunuyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Soner Beyhan, Hepsiburada Premium’un sadece bir sadakat programı değil, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bütünsel bir değer sunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Hepsiburada Premium’u hayata geçirirken hedefimiz sadece alışverişi değil, hayatı kolaylaştırmaktı. Üç yıl önce başlattığımız bu program, bugün 3,5 milyonun üzerinde üyeye ulaştı ve Premium sayesinde müşterilerimiz üç yılda 25 milyar TL fayda elde etti. Premium alışverişin ötesine geçen çok boyutlu bir kullanıcı deneyimine dönüştü. Premium’un üçüncü yıl dönümünde üyelerimize özel sunduğumuz ‘Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade’ kampanyası da bu vizyonun bir parçası. Hepsiburada satıcılı ve kampanya işaretli ürünlerde, aynı ürünün başka bir e-ticaret pazar yerinde daha uygun fiyata satıldığının tespiti halinde aradaki farkı iade ediyoruz. Bu süreci, kullanıcı güvenliğini ve memnuniyetini önceleyen şeffaf bir sistemle yönetiyoruz. Bizim için sadakat; yalnızca avantaj sunmak değil, müşterinin hakkını gözetmek, onun lehine pozisyon almak ve güvenini her gün yeniden kazanmak. Bu kampanyayı da tam olarak bu anlayışla hayata geçirdik. Müşterilerimiz artık alışverişlerinde anında yüzde 3 Hepsipara kazanabilecek ve 30 gün içerisinde harcayabilecek. Premium’un üçüncü yılına özel sunduğumuz bir diğer kampanya ise vade olanağıyla ilgili çözümleri. ‘Peşin Fiyatına 9 Taksit’ kampanyamızla, Premium üyelerimiz anlaşmalı bankalarla yaptıkları alışverişlerde vade farkı ödemeden 9 aya kadar taksit imkanından faydalanabiliyor. Bu uygulamayla özellikle büyük hacimli ya da dönemsel ihtiyaçlarda kullanıcılarımızın bütçesini rahatlatmayı hedefliyoruz."

Hepsiburada Premium üyeliği ile sunulan hediye Max üyeliğinin kullanıcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Beyhan "Yerli ve uluslararası birçok dizi, film ve belgeseli barındıran Max, Premium üyelerimizin günlük yaşamına keyif katıyor. Aynı zamanda ulaşım, yemek, etkinlik gibi farklı alanlardaki iş birliklerimizle Premium, sadece alışverişin değil, hayatın her alanının kolaylaştırıcısı konumunda. Tüm bu ayrıcalıklar, Hepsiburada Premium’un yalnızca alışverişi değil, yaşamı da daha avantajlı ve keyifli hale getirmesini sağlıyor" dedi.

3 Senede Premium’la 125 milyon sipariş

Premium kullanıcıları üç yıllık süre zarfında 125 milyondan fazla sipariş verdi. Kullanıcılara sağlanan toplam fayda 25 milyar TL’ye ulaşırken, yalnızca ücretsiz kargo avantajı sayesinde 4,5 milyar TL’lik tasarruf sağlandı.

Üyelere şimdiye dek 1,5 milyar TL değerinde Hepsipara kazandıran Premium, dijital içerik tarafında da güçlü bir etki oluşturdu. Max platformu üzerinden 175 milyon saati aşan içerik izlenme süresiyle Premium, kullanıcıların günlük yaşamına da değer kattı.

Premium 3. yıla özel indirimler

Hepsiburada Premium’un 3. yılına özel olarak 7–14 Temmuz tarihleri arasında kişisel bakım, moda, teknoloji, ev-yaşam ve birçok kategoride Premium üyelerine özel indirimler sunuyor. Sepette indirimler, çoklu alımlarda ekstra fırsatlar, kuponlar ve sepet tutarına özel kampanyalarla Premium kullanıcılarını bekliyor.