Hepsiburada Ramazan ayı alışverişlerine ilişkin verileri açıkladı

En çok siparişin temel tüketim ve gıda kategorisinden verildiği ay boyunca, en çok sipariş veren iller üç büyük ilin ardından Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı.

Hepsiburada, Ramazan ayında özellikle sahurda yenilen kahvaltılık ürünlerin ve çay-kahve tüketiminin arttığını belirtti. Kahvaltılık ürünler arasında sırasıyla en çok sipariş verilen ürünler peynirler, çikolata kremaları, ballar, zeytin ve zeytin ezmeleri, acuka ve kahvaltılık soslar olarak sıralandı. Peynirlerde en çok kaşar peyniri ve sepet peyniri, zeytinlerde ise en çok yeşil kırma zeytin siparişi verildi.

Veriler, Ramazan ayıyla birlikte iftar sonrasının vazgeçilmezi olan çay-kahve tüketiminde de artış görüldüğünü ortaya koydu. Geçtiğimiz yılın ramazan ayına göre filtre ve çekirdek kahve siparişlerinde yüzde 83 artış yakalandı. Bunun yanı sıra Türk kahvesi makinelerinin siparişinde yüzde 173 artış görüldü.

HepsiTürkiye’den ürünlerine ilgi

Hepsiburada’nın, yöresel üreticileri desteklemek üzere hayata geçirdiği HepsiTürkiye’den ürünlerine de Ramazan ayında ilgi fazla oldu. Fethiye tahini, Ayvalık zeytinyağı, Beypazarı kurusu ve Gümüşhane pestili Ramazan ayı boyunca en çok sipariş verilen ürünler arasında yer aldı.

Hepsiburada ve İhtiyaç Haritası Ramazan ayına özel deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "Deprem Bölgesine Ramazan Kolisi İle Destek Ol" kampanyası ilgi gördü. Kampanya kapsamında müşteriler, Hepsiburada’nın özel ürün sayfalarından online olarak içlerinde ayçiçek yağı, un, şeker, çay, makarna gibi ürünlerin bulunduğu Ramazan paketlerini bağışlayabiliyor. İhtiyaç Haritası ile Gıda Kolisi Kampanyası Ramazan ayı sonrasında da devam edecek.