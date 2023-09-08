Hepsiburada ve DeFacto Kids'ten '2023 Okula Dönüş' koleksiyonu

Hepsiburada ve DeFacto Kids ‘2023 Okula Dönüş’ koleksiyonunu ortak düzenledikleri bir etkinlikle tanıttı.

DeFacto’nun, ‘Okula dönüş’ konseptiyle çocuklara okulda hem şık hem de rahatlık sunan koleksiyonu, Hepsiburada iş birliğiyle tanıtıldı. Desen ve renkleriyle dikkat çeken koleksiyon, çocukların sağlığı ve güvenliği düşünülerek hazırlandı. 0-14 yaş çocuklar için tasarlanan yeni sezon koleksiyonuna hem markanın mağazalarında hem de e-ticaret platformu üzerinden satışa sunuluyor. Koleksiyonda, kız çocukları için yedi, erkek çocukları için beş farklı konsept yer alırken, kızlar için Harvard, erkekler için ise NBA Lisanslı ürünler dikkat çekiyor.

Hepsiburada Kategori Grup Başkan Yardımcısı Mazhar Özsoy, “Defacto, Hepsiburada’nın moda kategorisinde yer alan en kıymetli markalardan biri. Özellikle Türkiye’nin milli e-ticaret takımı olarak yerli bir marka ile bugün ikinci kez yeni koleksiyon lansmanını gerçekleştirmek, sürdürülebilir iş partnerliğimiz için de ayrıca anlamlı. Bugün birlikte sunduğumuz Defacto Kids koleksiyonu şıklığın yanı sıra çocuklarımızın sağlığı düşünülerek özel testlerden geçirilen ürünlerden oluşuyor. Bu anlamda en kaliteli tasarımları elde etmek için birçok test ve ar-ge aşamasından geçen bu koleksiyonu çocuklarıyla buluşturmak isteyenleri Hepsiburada’ya bekliyoruz” dedi.

DeFacto Kids&Baby Genel Müdür Yardımcısı Funda Çaylak Küçükmeriç ise konuşmasında, “Değerli iş ortağımız Hepsiburada ile birlikte sizlerle DeFacto Kids‘2023 Okula Dönüş’ koleksiyonumuzu tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DeFacto Kids ekibi olarak bu yoğun dönem içerisinde annelerimizin giyim alışverişinde hayatlarını kolaylaştırmak ve alışveriş konforunu arttırmayı kendimize ilke edindik. Bu konforu oluştururken de ana hedefimiz; tarzıyla fark oluşturan, çevresindekilere vov dedirten, modayı dünyasına yansıtan çocukların markası olmaktı. Bugün burada tüm hayallerimizi ve hedeflerimizi hayata geçirdiğimiz koleksiyonumuz ile karşınızdayız” dedi.