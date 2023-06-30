Hepsiburada yazılımcılarından RPA Teknolojisi ile verimli iş gücü yönetimi

E-ticaret platformu Hepsiburada, çalışma sistemlerinde ve iş süreçlerinde Robotik Süreç Otomasyonu teknolojisiyle iş gücünü verimli hale getiriyor, yazılım robotları zamandan tasarruf sağlıyor.

Hepsiburada, teknolojiyi çalışma sistemlerinin her aşamasına entegre etmeyi sürdürüyor. Yazılım robotları aracılığıyla rutin ve sürekli tekrarlayan insan eylemlerini azaltan RPA’yi (Robotik süreç otomasyonu) bir süredir kullanan e-ticaret platformu, tekrar eden iş süreçlerini otomatize ederek çalışma sürelerini azaltıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. RPA teknolojisi iş süreçlerine ve ihtiyaçlara göre Hepsiburada yazılımcıları tarafından kişiselleştirilerek şirketin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretilmesi için kullanılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, robotik süreç otomasyonu teknolojisiyle, iş gücünün verimli kullanılmasını sağlayan e-ticaret platformu, bu teknoloji sayesinde çalışma süresini düşürerek, iş süreçlerinin daha kısa sürede ve hatasız yerine getirilmesini sağlıyor. RPA kullanımı ile hata oranı yüzde 100’e yakın oranda düşürülürken iş süreçlerinin tasarım, test ve dokümantasyon süreleri kısalıyor. RPA teknolojisini başta ürün-içerik kontrol ve operasyonel raporlama süreçleri olmak üzere hemen hemen her alanda kullanan Hepsiburada, yılda 200 FTE’lik (Full Time Equivalent - Tam Zamanlı Eşdeğer) iş gücünden tasarruf ediyor.

Hepsiburada Teknoloji Grup Başkanı Alexey Shevenkov, iş süreçlerinde RPA teknolojisini kullanarak müşteri memnuniyetinde de çalışan motivasyonunda da artış görüldüğünü söyleyerek şunları ekledi: “Hepsiburada gibi operasyon yoğunluğunun yüksek olduğu bir sektörde verimlilik ve hız çok önemli. Operasyon süreçlerinde çalışanlarımızın gün içinde karşı karşıya kaldığı ve ciddi zaman harcadığı pek çok rutin ve tekrar eden iş bulunuyor. Pek çok departmanda bulunan, insan eforunun yüksek olduğu bu tip görevler hem ekip arkadaşlarımızın iş yükünü artırıyor hem de onların daha üretici ve katma değerli işler üretmelerini engelliyor. RPA teknolojisi sayesinde kendi kullanım alanlarımıza uygun olarak iş süreçlerimizi hızlandırdık, ayrıca kalitesini ve tutarlılığını artırdık. Hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf etmemizi sağlayan bu çözümle ilgili şirket içinde de eğitimler vererek ve pek çok departmanla da görüşerek hangi süreçleri bu teknolojiyle çözümleyebileceğimize karar veriyoruz. Böylece platformumuzun ticareti dijitalleştirme vizyonuna da katkı sağlıyoruz.”