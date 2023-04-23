HepsiJET'in yapay zekâya dayalı 'Rota Optimizasyonu', teslimat süreçlerinde verimliliği artıracak

HepsiJET, yapay zekaya dayanan ve TÜRKPATENT tarafından onaylı "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu" uygulamasıyla teslimat başarısını ve hızını artırdığını duyurdu. Rota optimizasyonu sayesinde kuryelerin günlük seyahat mesafesinde yüzde 8, CO2 salınımında ise yıllık yaklaşık 30 bin ağaca denk azalış sağlanıyor. Teslimat süreçlerinde verimlilik de getiren bu uygulama ile kuryelerin günlük teslimat sayısı ve hızı da artıyor. HepsiJET, 2023 yılında yeni algoritmalarla XL dağıtım ve pazaryeri toplama operasyonlarında verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırıyor.

Hepsiburada’nın yenilikçi teslimat hizmeti sunan stratejik yatırımı HepsiJET, müşterilerine esnek teslimat ve iade seçenekleri sunarak tüm kategorilerden siparişleri yerlerine ulaştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, HepsiJET Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen Çok Araçlı Rota Optimizasyonu ise kargo rotalama ile ilgili problemleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Mobil ve web uygulamalarıyla kullanıcıların teslimat yönetim sistemine erişim sağlamalarına imkân tanıyan bu inovasyon, siparişlerin alıcı tarafından belirlenen zaman aralığında teslim edilmesine olanak sağlıyor.

TÜRKPATENT tarafından tescil edilen "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu" algoritmasının, HepsiJET’in rota probleminde benzer ürünlere kıyasla en iyi rotayı bulma konusunda yaklaşık yüzde 20 daha başarılı olduğu gözlemlendi.

Rota optimizasyonu sayesinde yakıt ve zaman tasarrufu

HepsiJET mühendislerinin geliştirdiği bu optimizasyon modülü sayesinde, günlük toplam seyahat mesafesinde yüzde 8 azalma ile ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca bu sayede CO2 salınımında yıllık yaklaşık 30 bin ağaca denk azalış sağlanıyor. Çevre açısından da faydalı olan bu inovasyon ayrıca kuryelerin günlük planlama süresini yüzde 75 azaltırken, son mil kuryeleri için günlük teslimat sayısı da artıyor. Bu inovasyon öncesi günlük ortalama 89 olan kurye başına düşen teslimat adedi, günlük 200’ün üzerine çıktı. Ayrıca bu uygulama, müşterilere teslimattan 3 saat önce uyarı gönderme imkânı sağlanıyor.

Uzaklık matrisi ve verimli rota planında inovasyon

Kargo teslimat operasyonlarının etkinliğini ve hızını önemli oranda iyileştirecek bu uygulama, siparişlerin teslim alınma ve teslim edilme noktaları arasında uzaklık matrisi oluşturarak gönderilerin öncelik derecelerine göre bir model oluşturuyor. Sistem, istisnai durumlarda özel zaman parametrelerinin toplam rota süresine eklenmesine, gerektiğinde manuel müdahale ile rotalamanın onaylanmasına ve oluşturulan rota planının mobil ve web uygulamaları üzerinden görüntülenebilmesine de imkân tanıyor.

XL teslimat ve pazaryeri optimizasyonu

Ayrıca, HepsiJET Ar-Ge ekibi XL teslimatlar ve pazaryeri toplama operasyonları için rota optimizasyonu algoritmasını özelleştirerek, 2023 yılında verimliliğin ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağladı.

Çok Araçlı Rota Optimizasyonu’nun, müşterilere daha hızlı ve verimli bir teslimat deneyimi sunduğu belirtilirken, şirketin sürdürülebilir büyümesine de katkı sağladığı vurgulandı.