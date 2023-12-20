Hepsiburada’nın fintek şirketi Hepsipay, Hepsiburada iş ortakları ve müşterilerine sağlamakta olduğu finansal hizmetler deneyimini tüm perakende sektörünün kullanımına açtı. Hepsipay 2024 sonunda 5 bin perakendeciye ulaşmayı hedefliyor.

Hepsipay, 2024 yılına girerken Türkiye’de perakende sektörünü büyütmek için sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümlerini Hepsiburada Finansal Hizmetler CEO’su Erkin Aydın’ın sözcülüğünde düzenlediği toplantıda basın mensuplarına tanıttı. Toplantıda, Hepsipay’in 14 milyon müşterisine sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümlerine ek olarak iş ortaklarına sunulan tek tıkla kolay ve güvenli ödeme, kartla online ve fiziksel alışverişte ödeme alabilme ve vadelendirme çözümlerinin ayrıntıları paylaşıldı.

Hepsiburada’nın Türkiye’de perakende sektörü oyuncularına e-ticaret için çözümler sunma stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan açılımla Hepsipay, pek çok şirketi ödeme ve vadelendirme çözümlerinden faydalandırmaya başladı.

"Hepsipay olarak, 2024 yılında iş ortaklarımızın e-ticaret başarısına odaklanıyoruz"

Hem işletmelere hem de tüketicilere yenilikçi bir alışveriş deneyimi vaat eden Hepsipay’in, iş ortaklarını e-ticarette büyütme yolunda ilerlediğine dikkat çeken Hepsiburada Finansal Hizmetler Grup CEO’su Erkin Aydın, “Müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak oluşturduğumuz çözümlerle iş ortaklarımız için ticareti dijitalleştiriyoruz. Türkiye’nin önde gelen perakende firmalarına sunduğumuz yenilikçi ödeme ve vadelendirme çözümleriyle, bizi tercih eden işletmelerin sadık ve yüksek frekanslı yeni müşteriler kazanmalarını, daha yüksek satışa dönüş oranı ve daha büyük sepet büyüklüğü ile daha yüksek ciro elde etmelerini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde e-ticaret büyümeye devam ederken ödeme ve vadelendirme çözümlerinin önemi artacak. Biz de e-ticaret sektörü oyuncularına ve perakendecilere vazgeçilmez ödeme çözümleri sunmaya odaklanacağız, 2024 yılının sonuna kadar 5 bin markayı çözümlerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Hepsipay, iş ortaklarımız için sadece bir ödeme platformu değil, aynı zamanda değer oluşturan bir iş ortağı olacak. Böylece önümüzdeki beş yıl içinde, Türkiye’nin en büyük fintek şirketi olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre; ’Cüzdanı dolduran kredi’ uygulamasıyla alışverişleri sırasında Hepsipay’in anlaşmalı olduğu QNB Finansbank, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank ve Fibabanka üzerinden anında Hepsipay cüzdanlarını doldurabilen kullanıcılar, bakiyelerini dilerlerse e-ticarette ya da tüm fiziksel mağazalarda QR kod okutarak kullanabiliyorlar. Müşteriler, kendilerine sunulan alternatifler arasından seçimlerini yaparak kredi süreçlerini tamamlayabilirken, geri ödemelerini de 36 aya varan vadelerde yapabiliyor.

Hepsipay’in sunduğu bir diğer ödeme çözümü ’Hemen Al Sonra Öde’ hizmetini sunan “Hepsiburada Limiti” ise kullanıcılara banka prosedürlerinden bağımsız biçimde alışveriş imkânı sağlıyor. Hepsiburada Limiti ile müşteriler alışverişlerini 3 ay erteleyerek veya 12 aya kadar taksitle yapabiliyor.

Hepsipay müşterileri ayrıca “Alışveriş Kredisi” ile ödeme adımında bankaların tekliflerini değerlendirip alışveriş kredisi kullanabiliyor.

E-ticaretle büyümek isteyen perakendecilerle stratejik ortaklıklar

Hepsipay’in ödeme hizmeti ve vadelendirme çözümleri de tanıtıldı. 2024 yılında en temel önceliği birlikte iş yaptığı perakendecileri e-ticarette büyütmek olduğu belirtilen Hepsipay, Türkiye’nin dört bir yanındaki perakendecilere Türkiye’de toplam e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Hepsipay’in ödeme geçidi çözümleriyle sunduğu ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını yüzde 40 azaltırken satışa dönüş oranını yüzde 20 artıyor.

Yapılan açıklamaya göre; vadelendirme çözümleriyle tüketicilerin alışverişlerini bütçelerini zorlamadan, esnek bir şekilde yapmalarını sağlarken bu sayede iş ortaklarına yüzde 60’a varan ek satış, yüzde 30 tercih edilme ve 6,5 kat daha büyük sepet sağlıyor. 2 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium ile Hepsipay müşterileri ek faydalar sağlarken iş ortakları daha yüksek müşteri sadakati ve satış elde ediyor. Hepsipay’in ödeme geçici çözümleriyle sunduğu güvenli ve hızlı ödeme imkanı ise e-ticaret oyuncularının en temel sorunlarından olan satış kaybını yüzde 40 azaltırken satışa dönüş oranını yüzde 20 artırdığı belirtildi.