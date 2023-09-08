Hepsipay'in, yeni reklam filmleri yayınlandı

Hepsipay, ‘Cüzdanı Dolduran Kredi’ ve dijital ‘Hepsipay Kart’ ile her yerde taksitle ödeme çözümlerinin tanıtımına kampanyayla başladı.

Hepsiburada’nın platform cüzdanı olarak hayata geçirilen Hepsipay artık platform dışında da müşterilerine tüm mağazalarda ve online alışverişlerinde hizmet sunuyor. Platform kullanıcıları, banka iş birlikleriyle kendilerine uygun taksitlendirme çözümleriyle cüzdanlarını doldurup bakiyelerini dijital Hepsipay Kart ile her yerdeki alışverişte kullanabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, müşterilerin arzu ettikleri ürünleri, bütçeleriyle sınırlı kalmadan kolayca almalarını sağlayan ‘Cüzdanı Dolduran Kredi’ ile her yerde harcama çözümünün iletişimi, reklam filmlerinin yanı sıra sosyal medya, outdoor uygulamaları ve radyo gibi farklı araçların da yer aldığı 360 derecelik bir iletişim kampanyasıyla tanıtılıyor.

Reklam filmleri yayımlandı

“O Sırada Zeynep” ve “O Sırada Burak” sloganlarıyla, Hepsipay’i olan ve olmayan iki arkadaşın alışveriş deneyiminin aktarıldığı reklam filmlerinde, “cüzdanı dolduran kredi” çözümü ile her yerde taksitle ödeme hızı ve kolaylığı esprili bir dille aktarılıyor. Reklam filminde platform kullanmayan karakter beğendiği ürünle ilgili olarak bütçe hesabı yaptığı sırada, Hepsipay kullanan diğer karakterin çoktan Hepsipay’ini krediyle doldurup ürünü Hepsipay ile satın almak için hemen kasaya geçmesi üzerine kurgulanan reklam filmi, “cüzdanı dolduran kredi” ve Hepsipay Kart ile her yerde ödeme çözümünün kolaylığını vurguluyor.

“Her Yerde Taksitle Ödemeyi kolaylaştıran Hepsipay uygulamasını tasarım dilini de yenileyerek taçlandırdık”

Hepsipay’in yeni lansman sürecine dair görüşlerini aktaran Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, “En kolay dolan cüzdan olarak tanımladığımız Hepsipay’in alım gücünü destekleyen “Hemen Doldur, Taksitle Öde” çözümünü, iki reklam filmimize ek olarak outdoor ve dijital mecraları da kullandığımız ve 360 derece ördüğümüz bir kampanyayla müşterilerimize tanıtıyoruz. Hepsipay’in Hepsiburada platformu dışında da her yerde artık kullanılabilmesini markanın tasarım dilini de yenileyerek taçlandırdık.

Eylül sonu itibariyle 13 milyonu aşkın müşterimize Hepsiburada platformu dışında da hızlı ve güvenli ödeme yapma olanağı sağlıyor; alışveriş anında kullanılabilen kredi çözümümüzle özellikle arzu nesnesi haline gelmiş ancak ulaşması görece zor olan ürünlerin kolayca elde edilebilir olduğunu anlatıyoruz” dedi.